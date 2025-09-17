Yátova acelera las obras en caminos para salvar la campaña de la oliva

El alcalde de Yátova, Miguel Esteban Tórtola, se reunió ayer con representantes de la empresa pública Tragsa con el fin de concretar la reforma de ... caminos rurales en el municipio, indispensables para que los agricultores accedan a los olivares con comodidad. La campaña de recogida se ha adelantado este año debido al fuerte calor, dijo.

«Nos van a echar una mano en eso», comentó. «Tenemos que ver los caminos que urgen más por la campaña de la oliva, que es lo que nos preocupa. Yátova tiene mucho campo de olivo y hay lugares donde es imposible acceder. Tenemos mucho territorio y la afectación y el daño fue muy grande». El municipio registró más daños si cabe debido a las diferencias de altitud. «Pasamos de 1.100 a 300 metros, con lo que la escorrentía fue muy fuerte», señaló sobre lo acaecido en la dana en el municipio.

«Esa zona está muy destrozada, hecha polvo. Con el cambio climático el ciclo de las cosechas ha cambiado por completo. Recuerdo cuando era crío que íbamos a coger la oliva después de Navidad y ahora vamos en noviembre». A pesar de la reconstrucción que se ha hecho ya de parte de la red de caminos, consideró que falta un porcentaje por intervenir todavía. Estimó que se habrá hecho un tercio de los casi 400 kilómetros en servicio. «Llegaremos a todo pero costará porque faltan empresas, lo que ocurre en todos los municipios.

El alcalde mantuvo hace unos días una reunión con técnicos de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) con el fin de concretar la reconstrucción de pasos en los ríos Magro y Mijares que habían quedado gravemente afectados por la dana. El compromiso, señaló, es iniciar los trabajos dentro de escasas fechas.

«Son trabajos complicados para el Ayuntamiento desde el punto de vista técnico y económico. Estarán situados en el camino de la fuente del Gato, que hay un núcleo de viviendas y bastantes viviendas, además del acceso a Tabarla, donde los destrozos fueron una barbaridad», dijo. La preocupación por la falta de accesos es también en caso de un incendio forestal, dada la dificultad que tendrían los servicios de emergencias para trabajar.

«Van sobre el río Magro y el río Mijares, en uno se hará un paso elevado y en otro una losa de hormigón, un badén inundable», detalló el primer edil. «Así lo han decidido los técnicos de la Confederación dado que es su competencia. Seguramente empezarán en breve», señaló. En Tabarla hay mucha masa forestal. «Este verano lo hemos pasado mal porque en caso de incendio no habrían podido entrar. Es imposible, ni siquiera para limpiar», comentó Esteban Tórtola.

En el municipio hay también tres puentes en marcha de los que se encarga la Diputación de Valencia con fondos del Gobierno y están algunos ya adelantados. «Está el del Peñón, el de los Diez Ojos y el de la Paridera», relató. Dos serán completamente nuevos dado que la fuerza de las inundaciones acabó con los pasos anteriores por completo.