Zona de Yátova donde se aprecia la devastación por la dana. LP

Yátova acelera las obras en caminos para salvar la campaña de la oliva

El Ayuntamiento acuerda con la CHJ que el organismo de aguas construya dos pasos para acabar con zonas aisladas

Paco Moreno

Paco Moreno

Valencia

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 00:04

El alcalde de Yátova, Miguel Esteban Tórtola, se reunió ayer con representantes de la empresa pública Tragsa con el fin de concretar la reforma de ... caminos rurales en el municipio, indispensables para que los agricultores accedan a los olivares con comodidad. La campaña de recogida se ha adelantado este año debido al fuerte calor, dijo.

