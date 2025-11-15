La Virgen de los Desamparados de Torrent ya tiene su libro José Royo, Cronista Oficial de la ciudad, presenta la obra que recoge la historia de las celebraciones en torno a la gran devoción mariana I La presentación del trabajo registró un éxito de afluencia I Los fondos que se recauden con su venta se destinarán a Cáritas Interparroquial

L. G. Valencia Sábado, 15 de noviembre 2025, 18:34

La Sala Cívica de l'Antic Mercat de Torrent, vivió una de sus jornadas más memorables y emotivas al acoger la presentación del libro «Nuestra Señora de los Desamparados en Torrent», obra que ha despertado enorme expectación entre los torrentinos.

Una amplia representación de las asociaciones de la ciudad acudió al acto en el que hubo intervenciones del autor, José Royo; el presidente de la Cofradía, Vicente Benavent; el consiliario de la Cofradía, Jesús Corbí; y la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado.

Como no podía ser de otra manera, presidió la celebración la imagen de la Virgen de los Desamparados, que generó muchas muestras de emoción entre los asistentes. El acto estuvo conducido por Mamen Benavent, quien ejerció como presentadora de la velada y fue dando paso a las intervenciones.

El autor del libro y Cronista Oficial de Torrent, José Royo Martínez, explicó que «este libro recoge la memoria de un pueblo que, generación tras generación, ha mirado a la Virgen para comprenderse a sí mismo. La devoción a la Mare de Déu es una parte esencial de la identidad torrentina. Las manifestaciones religiosas en torno a la festividad de la Virgen de los Desamparados constituyen uno de los exponentes más importantes de la religiosidad popular en Torrent». Puso el acento en que esas manifestaciones «se fundamentan en un amor filial y en una piedad auténtica».

Las explicaciones que ofreció aclararon que con el libro 'Ntra. Sra. de los Desamparados en Torrent', se ha actualizado la historia de la devoción en sus diferentes manifestaciones, su evolución en el tiempo y en especial en estos últimos años, cuando la festividad ha vivido un enorme auge que ha supuesto engrandecer las solemnidades.

También puso el acento en que «se ha profundizado en la estructura interna de la propia cofradía como órgano aglutinador de las actividades». Rigor histórico y emoción fundamentada en la profunda devoción a la advocación mariana marcaron las explicaciones sobre detalles de la obra.

El presidente de la Cofradía, Vicente Benavent, manifestó el agradecimiento a todas las instituciones que han colaborado para que la obra ya sea una realidad. También recordó la ayuda recibida en los días posteriores a la dana y las actividades para recoger donativos para los afectados y manifestó que «la Virgen es madre y es guía: nunca abandona a Torrent. En cada momento importante, bueno o malo, siempre ha estado presente en nuestras calles y en nuestros corazones. La Virgen nos recuerda que nadie está desamparado cuando se ama a los demás».

El consiliario de la Cofradía, Jesús Corbí, tomó la palabra con una intervención cercana y profundamente humana para subrayar el sentido espiritual del acto: «la devoción a la Virgen María de los Desamparados en Torrent ha dejado marca en el corazón de todos los torrentinos y en la historia de Torrent».

Corbí proclamó que «Torrent tiene una patrona, y tiene una patrona canónica proclamada por el Papa. Y esto significa que tenemos alguien que nos guarda, que nos guía, que nos custodia, que está siempre presente y pendiente de Torrent». Recalcó que «hacer una publicación siempre es dejar constancia escrita para la memoria, algo que es muy importante».

En nombre de Cáritas Parroquial agradeció que todo lo recaudado por la venta del libro a un precio simbólico se destinará a la acción social de Cáritas.

La alcaldesa, Amparo Folgado, agradeció y felicitó a José Royo por su pluma y el trabajo de investigación en este libro y al presidente, cofrades y anteriores presidentes por la labor que llevan a cabo. Folgado defendió también que «la Virgen nos ha acompañado en todo: en la alegría, en la adversidad y en la esperanza. Forma parte de nuestra historia y de nuestra manera de sentir como pueblo. Esta obra nos muestra que la devoción a la Virgen no es algo del pasado: sigue viva en cada procesión, en cada familia, en cada rincón de Torrent donde su imagen nos mira con ternura». Insistió en que «no es sólo un recuerdo, una memoria, es también sentir que somos creyentes, cristianos», subrayó.

Tras la presentación, el libro se puso a disposición del público por un donativo de 5 euros destinado a Cáritas Interparroquial, reforzando el espíritu solidario que caracteriza a la devoción a la Mare de Déu dels Desamparats.