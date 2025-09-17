UVSocietat presenta en Villar del Arzobispo la programación del curso 2025-2026 «Refuerza el compromiso del consistorio con la formación a lo largo de la vida y el acceso al conocimiento en el entorno rural»

El municipio de Villar del Arzobispo se estrena como sede del programa UVSocietat durante el curso académico 2025-2026, una iniciativa impulsada por la Universitat de València en colaboración con el Ayuntamiento, que refuerza el compromiso del consistorio con la formación a lo largo de la vida y el acceso al conocimiento en el entorno rural.

El nuevo curso arrancará el próximo 1 de octubre de 2025 y se prolongará hasta el 3 de junio de 2026, con clases todos los miércoles por la tarde, de 16:00 a 19:20 h, en el Centro Polivalente Instituto Viejo (calle Poeta César Simón, 2). Esta sede consolida la vocación de Villar como centro comarcal de cultura, formación y dinamización social.

La programación se estructura en dos cuatrimestres, con cuatro asignaturas troncales impartidas por profesorado universitario especializado. A lo largo del año se abordarán contenidos como el cine y la literatura, la historia del mundo contemporáneo, la magia y religión en la Antigua Roma y la historia de la lengua y la literatura. El programa se complementa con un ciclo de conferencias abiertas y diversas salidas formativas a espacios de interés cultural.

UVSocietat está dirigido a personas de 30 años o más, sin necesidad de estudios previos, tan solo interés, curiosidad y ganas de seguir aprendiendo. El precio del curso completo es de 205 euros, y el pago se realiza mediante tarjeta bancaria.

El plazo de matrícula está abierto hasta el viernes 26 de septiembre, con plazas limitadas.

Para más información y ayuda con el proceso de inscripción, las personas interesadas pueden dirigirse al Ayuntamiento de Villar del Arzobispo, llamar al 962 720 002, escribir a comunicacion@villardelarzobispo.es o consultar las páginas web www.villardelarzobispo.es y www.uv.es/societat.

