Utiel limpia e inspecciona dos kilómetros de la red de alcantarillado Los trabajos han comenzado por el barrio de San Isidro y las calles más afectadas por la dana

A. Talavera Alzira Martes, 7 de octubre 2025, 13:36 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Utiel ha intensificado los trabajos de supervisión de la red de alcantarillado del municipio para minimizar el impacto que puedan tener la llegada de fuertes lluvias.

La intervención contempla labores de limpieza, desatasco e inspección de colectores de la red de alcantarillado en toda la localidad. En esta primera fase, los trabajos para mejorar la capacidad de drenaje han comenzado en el barrio de San Isidro y continuarán en próximas semanas en calle Héroes del Tollo, Camino, zona de carretera N-III próxima a gasolinera y Avenida del Deporte.

De este modo el consistorio utielano intervendrá de forma prioritaria en aquellas zonas en las que se han detectado mayores incidencias en la capacidad de desagüe tras los efectos devastadores de las inundaciones.

En total, durante esta etapa se ha planificado la limpieza e inspección de casi 2.000 metros de tubería de la red de alcantarillado. Esta actuación se engloba en el programa de mejora hidráulica del sistema de drenaje que el Ayuntamiento de Utiel está llevando para paliar los efectos provocados por precipitaciones intensas.