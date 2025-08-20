Utiel instala una silla elevadora en la piscina municipal El ascensor acuático permite mejorar la accesibilidad

El Ayuntamiento de Utiel instala en la piscina municipal del Polideportivo una silla elevadora para facilitar el acceso a las personas con discapacidad y movilidad reducida.

El vaso principal del polideportivo ya cuenta con este ascensor acuático de última tecnología con asiento de PVC desmontable y regulable en altura y homologado para elevar hasta 150 kilos.

El elevador acuático cuenta con un mecanismo sencillo que funciona con la propia presión de agua de la red y permite que personas con dificultades de movilidad puedan entrar y salir de la piscina a través de esta silla salvaescaleras.

Una instalación más que necesaria en un espacio público con gran afluencia de vecinos con la que el consistorio utielano muestra su compromiso con la accesibilidad y el bienestar de todos los usuarios.

