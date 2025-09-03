Utiel asfalta seis kilómetros de caminos en las pedanías La mejora beneficiará sobre todo a los vehiculos agrarios en plena campaña de la vendimia

El Ayuntamiento de Utiel ha informado este miércoles de las tareas de preparación del firme para el asfaltado de una calzada de más de 6 kilómetros que comunica la ciudad con las pedanías de Los Corrales y Las Casas. Las obras han comenzado hoy mismo.

- El consistorio utielano está adecuando este camino especialmente transitado en campañas agrarias, informaron las mismas fuentes. Las labores de acondicionamiento del firme con una longitud de más de 6 kilómetros ya han comenzado con la primera fase de actuación hasta el puente que cruza el río Magro y continuará durante este mes de septiembre en los siguientes tramos de conexión con las pedanías . El objetivo es adecuar un camino muy transitado, especialmente en los periodos de campañas agrarias de recolección de cosechas.

Este martes se inició el riego de adherencia y hoy ha comenzado la ejecución de capa de aglomerado asfáltico de 5 centímetros de espesor con la que se mejorará sustancialmente la circulación por esta vía.

Como actuaciones previas se ha realizado la limpieza de cunetas y arcenes, poda con pértiga, desbroce manual, formación de cuneta con motoniveladora y limpieza final con minipala y barredora.

Estas intervenciones de acondicionamiento, limpieza y desbroce se suman a las ya finalizadas en diferentes zonas del Polígono El Tollo.

