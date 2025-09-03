Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Asfaltado en uno de los tramos del camino de «Los Lavaderos». LP

Utiel asfalta seis kilómetros de caminos en las pedanías

La mejora beneficiará sobre todo a los vehiculos agrarios en plena campaña de la vendimia

P. M.

VALENCIA

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 15:02

El Ayuntamiento de Utiel ha informado este miércoles de las tareas de preparación del firme para el asfaltado de una calzada de más de 6 kilómetros que comunica la ciudad con las pedanías de Los Corrales y Las Casas. Las obras han comenzado hoy mismo.

- El consistorio utielano está adecuando este camino especialmente transitado en campañas agrarias, informaron las mismas fuentes. Las labores de acondicionamiento del firme con una longitud de más de 6 kilómetros ya han comenzado con la primera fase de actuación hasta el puente que cruza el río Magro y continuará durante este mes de septiembre en los siguientes tramos de conexión con las pedanías . El objetivo es adecuar un camino muy transitado, especialmente en los periodos de campañas agrarias de recolección de cosechas.

Este martes se inició el riego de adherencia y hoy ha comenzado la ejecución de capa de aglomerado asfáltico de 5 centímetros de espesor con la que se mejorará sustancialmente la circulación por esta vía.

Como actuaciones previas se ha realizado la limpieza de cunetas y arcenes, poda con pértiga, desbroce manual, formación de cuneta con motoniveladora y limpieza final con minipala y barredora.

Estas intervenciones de acondicionamiento, limpieza y desbroce se suman a las ya finalizadas en diferentes zonas del Polígono El Tollo.

