La Universidad Católica de Valencia clausurará el Living Lab Festival 2025 de Moncofa Enmarcado en el Programa Internacional de Arte y Ciencia acogerá la exposición «Vivarium Imaginem» en el Claustro San Carlos Borromeo del Campus de Valencia

Nacho Roca Catarroja Viernes, 29 de agosto 2025, 11:30

El Instituto de Investigación en Medio Ambiente y Ciencia Marina de la Universidad Católica de Valencia junto con Art Made Association organizan el Living Lab Festival 2025, uno de los encuentros más singulares del panorama cultural y científico, encuadrado en el Programa Internacional de Arte y Ciencia (IASP).

Con el apoyo del Vicerrectorado de Investigación de la Católica, miembro de Universidad Europea para la Sostenibilidad Inteligente de las Zonas Costeras Urbanas, del 6 de septiembre al 5 de octubre, el Living Lab Festival 2025 ahondará en la creación artística, reflexión científica y compromiso ecológico a través de una propuesta que reúne a artistas, científicos y ciudadanía en torno a los desafíos ambientales del presente.

El festival consta de dos fases, la primera de las actividades se celebrarán en la ciudad castellonense de Moncofa con intervenciones artísticas al aire libre en el Parque Natural Costero de Belcaire, del 6 al 7 de septiembre, y posteriormente del 11 de septiembre al 5 de octubre, el Claustro San Carlos Borromeo de la Universidad Católica de Valencia acogerá la exposición colectiva con los reflexiones de festival e interpretaciones de los artistas participantes.

La dirección del Living Lab Festival corre a cargo de Elena Posokhova, gestora cultural con sede en París, especializada en proyectos colaborativos entre arte y ciencia en el ámbito mediterráneo. La programación del festival combina performances, talleres, caminatas interpretativas, encuentros con expertos y obras concebidas en diálogo directo con el paisaje costero. El objetivo es activar una comunidad transdisciplinar que repiense la relación entre cultura, naturaleza y conocimiento, y que explore formas sostenibles de creación e intervención en el territorio.

El cartel de esta edición reúne a creadores de distintos países cuyas prácticas se sitúan en la intersección entre arte, ciencia y sostenibilidad como la italiana Alessandra Carosi, el valenciano Manel Bafaluy, la alemana Alexandra Knie, el biológo francés Hugo Dezellus.