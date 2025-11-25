La única zona de acampada del parque de Chera se trasladará por las obras del embalse de Buseo El Ayuntamiento reabre decenas de kilómetros de rutas de senderismo destrozadas por la dana y promueve una nueva área de autocaravanas

El parque natural de Chera-Sot de Chera no podrá abrir su único lugar de acampada autorizada durante años, consideró ayer el alcalde de Chera, Alejandro Portero. Las obras de emergencia que se realizan en el embalse de Buseo quedan demasiado cerca de esa ubicación y después llegará la solución definitiva para la única presa gestionada por la Generalitat. De ahí que la solución encontrada por el Ayuntamiento es abrir otra, enfocada principalmente para las autocaravanas.

«No queda otra solución porque las obras en el embalse van para largo y la zona de acampada es un recurso que necesitamos lo antes posible porque afecta mucho a nuestra economía», indicó el primer edil. Portero apunta sólo un dato y es que en 2023 se concedieron permiso de acampada a 27.000 personas.

La dana del 29 de octubre del pasado año truncó esa tendencia al alza, por lo que el gobierno municipal de esta pequeña población enclavada en Requena-Utiel, a pesar de estar en plena Serranía, decidió la compra de 15.000 metros cuadrados de terreno agrícola.

Ahora, el siguiente paso pasa por una recalificación, de tal modo que las parcelas puedan tener un uso turístico. «Tenemos agua potable porque los depósitos están al lado, también luz eléctrica y el emplazamiento se sitúa a cinco minutos del pueblo», destacó sobre la elección.

El Consistorio ya está en conversaciones con Tragsa para que elabore una memoria en este sentido y la presente en el Ministerio de Política Territorial. Chera, al ser un municipio dana, recibió unos fondos para la reconstrucción del municipio, en total 4,37 millones, además de otras ayudas estatales con las que prepara diferentes proyectos. Uno de ellos será para la zona de acampada.

La Conselleria de Agricultura se ha encargado de las obras de emergencia en el embalse de Buseo, algo para lo que se requirió una inversión de 4,8 millones en la emergencia, dado que en la infraestructura se produjeron daños de consideración. El caudal del agua embalsada, que después acaba en el río Sot y el Reatillo antes de llegar al Turia, pasó por encima de la cota de coronación.

Pero más allá de las obras de emergencia, la Generalitat ha previsto destinar 30 millones más para una profunda reforma del embalse, aunque todavía no ha decidido la solución técnica más adecuada. La zona de acampada se encuentra en la cola del embalse, lejos de la presa, pero sólo hay un acceso para la zona y el primer edil no descartó que se deba recurrir a un dragado.

Esto supondría un tráfico de camiones incompatible con una zona de acampada. La alternativa se considera más factible, en una temporada en la que el Consistorio ha intensificado las reparaciones de las rutas de senderismo. Para ello ha recurrido al Plan de Empleo, otra ayuda para los municipios dana, donde las brigadas se dedican básicamente a los arreglos en el pavimento y a colocar empalizadas que sustituyan a las arrastradas por la dana hace un año.

Al margen de esto, destacó que entidades como la Federación de Senderismo han trabajado mucho para repintar las señales de los itinerarios, tanto los de corto como los de largo recorrido. Esto es esencial para facilitar las rutas a los visitantes. Portero destacó que se han renovado decenas de kilómetros de pistas, salvo aquellas zonas donde se requieran obras de más calado.

«Algunos socavones llegan a los dos metros de profundidad, hubo un hundimiento total», explicó. Las Cuevas de la Garita o el Chorrero son ejemplos de zonas recuperadas, aunque haya que ir con precauciones por el riesgo de desprendimientos, algo que todavía no se descarta.