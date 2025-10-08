Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Generalitat aplaza el acto institucional del 9 d'Octubre ante la alerta naranja por lluvias
El presidente de la Diputación en Sot de Chera. LP

Una treintena de municipios recibe ayudas de la Diputación para reparar su equipamiento turístico

Los beneficiarios podrán invertir esta cantidad en reparar zonas de baño continental o reponer la señalética de sus rutas

A. Talavera

Alzira

Miércoles, 8 de octubre 2025, 16:07

Comenta

El área de Turismo de la Diputación de Valencia repartirá 460.000 euros entre un total de 30 municipios de la provincia para que puedan reparar infraestructuras y equipamientos turísticos afectados por la dana del pasado 29 de octubre.

La corporación provincial acaba de aprobar la resolución de la convocatoria de ayudas económicas de concesión directa y pago anticipado en este ámbito, que se publicó el pasado mes de junio tras la valoración de las solicitudes presentadas por los municipios.

«Estas ayudas contribuyen a la recuperación de la actividad turística y la recepción de visitantes en poblaciones afectadas por la dana, un factor importante para la vuelta a la normalidad por su incidencia social y económica en estas poblaciones», ha explicado el diputado de Turismo, Pedro Cuesta.

Se beneficiarán de estas ayudas municipios incluidos tanto en el decreto del Gobierno central como en la ampliación de municipios incluidos por la Generalitat Valenciana en el decreto autonómico, con el objetivo final de contribuir a poner en valor recursos turísticos locales de carácter natural, paisajístico y medioambiental afectados por la dana.

En concreto, las 30 localidades beneficiarias son Chera, Chulilla, Sueca, Titaguas, Barxeta, Benagéber, Sot de Chera, Villar del Arzobispo, Aras de los Olmos, Yátova, Fuenterrobles, Bugarra, Catarroja, Pedralba, Castielfabib, Real, Gestalgar, Algemesí, Buñol, Beniparrell, Cullera, Massanassa, Calles, Tavernes de la Valldigna, Camporrobles, Vilamarxant, Tuéjar, Utiel, Torrent y Chelva. La cantidad que recibirá cada municipio va desde los 10.000 hasta los 19.500 euros.

En general, los ayuntamientos podrán destinar esta ayuda a los gastos correspondientes a señalización y equipamiento de oficinas o puntos de información turística gestionados por el municipio; gastos por suministro e instalación de señalización turística de los recursos turísticos locales; gastos por reposición de equipamientos para zonas de baño continentales y playas; gastos derivados de la reposición de señalización de rutas; y honorarios por redacción de proyectos y dirección de obra.

Los municipios destinatarios de estas ayudas han sido seleccionados por contar con infraestructuras y equipamientos turísticos afectados por el temporal, pero también se ha valorado su comunicación de daños registrados a la corporación provincial, si la localidad está considerada municipio turístico, si tiene actividad turística y su índice poblacional, entre otros aspectos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven muere tras caer desde el decimocuarto piso de un edificio de Campanar
  2. 2 Aemet anuncia lluvias de hasta 100 l/m2 en 12 horas el 9 de octubre en Valencia y activa el aviso naranja
  3. 3

    Procesan a Rafa Mir por agresión sexual «empleando violencia»
  4. 4 La dana Alice llega a Valencia cargada de lluvia
  5. 5

    Primera entrevista de Carlos Mazón: «Confío en que la procesión sea cívica, es lo que quieren la mayoría de los valencianos»
  6. 6 El 9 de octubre cambian las transferencias en los bancos
  7. 7 Secuestran a dos hermanos en Valencia para cobrar una deuda de 25.000 euros en una trama de criptomonedas
  8. 8 Aemet amplía el aviso naranja al litoral norte de Valencia por lluvias de 40 l/m2 por hora
  9. 9 Nace la hija de Joana Sanz y Alves seis meses después de que el jugador fuera absuelto de violación
  10. 10 El BOE lo confirma: los trabajadores sufrirán un recorte en su nómina de hasta 95 euros desde enero de 2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Una treintena de municipios recibe ayudas de la Diputación para reparar su equipamiento turístico

Una treintena de municipios recibe ayudas de la Diputación para reparar su equipamiento turístico