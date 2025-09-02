Transportes adjudica la sustitución del tablero del puente sobre el Río Madre en la N-3 en Utiel El proyecto incluye la demolición del actual para reconstruirlo y otorgar más seguridad a esta vía

A. Talavera Alzira Martes, 2 de septiembre 2025, 11:10 Comenta Compartir

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por 242.853 euros la obra para sustituir el tablero de la estructura sobre el Río Madre, en el km 258,16 de la N-3, en el término municipal de Utiel.

La actuación se incluye dentro del programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, con el que Ministerio de Transportes ha invertido más de 259 millones de euros desde junio de 2018 en la provincia de Valencia

El contrato tiene como objeto la mejora estructural y funcional de la estructura sobre el río Madre, ubicada en el km 258,16 de la N-3. Las actuaciones consisten principalmente en la demolición del tablero existente y la reconstrucción de uno nuevo, manteniendo la misma geometría de calzada.

El nuevo tablero de vigas prefabricadas es homogéneo en toda su anchura y, al tener un canto menor que el existente, permite reducir el espesor de firme sobre él. Adicionalmente, se realizará el recrecido de estribos, la reparación de sus muros frontales y la instalación de un nuevo pretil como renovación del sistema de contención original

Las actuaciones sobre este puente permiten devolver las condiciones de seguridad y durabilidad de la infraestructura, mejorando y asegurando su funcionalidad. La geometría y características del nuevo tablero y el recrecido de los estribos permite la reducción del espesor de firme, consiguiendo así disminuir el efecto de las sobrecargas y mejorar el comportamiento frente a la fisuración.

Temas

Utiel