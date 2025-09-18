Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Realidad virtual. LP

Titaguas reúne cultura, innovación y juventud en el Talentum Rural Fest

El evento busca poner en valor las oportunidades del medio rural a través de la tecnología, la creatividad y el emprendimiento

Manuel García

Titaguas

Jueves, 18 de septiembre 2025, 11:13

El municipio valenciano de Titaguas será el escenario el próximo sábado 20 de septiembre del Talentum Rural Fest, un festival que combina innovación, música, talleres y naturaleza, con una amplia programación repartida en cuatro espacios temáticos: Vive, Aprende, Crea y Practica.

El evento, organizado bajo el lema «Vive, Aprende, Crea y Practica», busca poner en valor las oportunidades del medio rural a través de la tecnología, la creatividad y el emprendimiento. La jornada arrancará a las 11 horas con el acto inaugural en la plaza de los Graneros y continuará hasta la madrugada con actividades simultáneas en diferentes puntos del municipio.

En el Espacio Vive, el público infantil contará con un programa especial a cargo de GomiAcademy en La Casa de las Luces, mientras que la tarde se completará con exhibiciones y espectáculos como el descenso de troncos por el Turia de los gancheros.

El Espacio Aprende concentrará ponencias y mesas redondas sobre emprendimiento y transformación en el medio rural. Entre ellas destacan las intervenciones sobre mujeres líderes, la aplicación de drones en el campo, la importancia del relevo generacional y los retos de la inteligencia artificial, con expertos como Daniel Alias y Clemen Domingo.

El Espacio Crea, ubicado en la plaza de la Iglesia, acercará al público a propuestas artísticas como el mural en vivo, exposiciones fotográficas y talleres de técnicas artísticas como la cianotipia, guiados por Belén Collado y Shaun Elay.

El Espacio Practica desplegará tres carpas en la plaza de la Iglesia dedicadas a la formación aplicada. Habrá talleres de inteligencia artificial, marketing digital, seguridad en internet, teletrabajo, emprendimiento con abejas, cocina sin desperdicio y aplicaciones prácticas para el empleo.

La música también tendrá un papel protagonista. A las 22:30 horas actuará LaPedrogil y a las 23:30 la fiesta continuará con la animación de Bamboleo Punto Arcoíris. Además, habrá foodtrucks en la zona de Graneros, una feria de orientación juvenil organizada por Tot Animació, talleres de chapas y entornos inmersivos en el salón de actos del Ayuntamiento.

El Talentum Rural Fest se presenta como una jornada de encuentro entre innovación, cultura y sostenibilidad, que reunirá a profesionales, jóvenes y vecinos en un mismo espacio para reflexionar sobre el futuro de los pueblos y la fuerza del talento rural.

