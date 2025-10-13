The Champions Burger llega con el primer campeonato de España de 'smash burgers'

Lunes, 13 de octubre 2025, 00:00 Compartir

The Champions Burger, el mayor festival gastronómico de España, llega por primera vez a Torrent con su edición especial Smash Edition, que introduce la técnica de cocinar la carne en forma de disco sobre la plancha para potenciar el sabor y conservar la jugosidad. Esta modalidad, en auge en todo el mundo, promete conquistar al público local en el Parc Central del 16 de octubre al 2 de noviembre. El festival ya ha recorrido en 2025 ciudades como Mallorca, Castellón, Granada, Jaén, Sevilla, Alicante, Badalona, Lleida, Mijas, Logroño, Salamanca y Algeciras, atrayendo a más de 800.000 visitantes. Tras su paso por el Camp de Mestalla en Valencia -donde reunió a 350.000 personas- y por Gandia con la ruta 'off the road' -por la que pasaron 120.000 asistentes-, Torrent se convierte en la parada número 13 del tour.

En la capital de l'Horta Sud participarán 22 restaurantes de alto nivel, cada uno con una propuesta exclusiva. Siete son de la Comunitat Valenciana, lo que permitirá al público disfrutar del talento local: El Poble, Baool, Smash Hiro, Pizbur -del reconocido influencer Esttik-, Delicious, El Tarantín Chiflado y Algo Diferente. Todos competirán por el título de Mejor 'Smash Burger' de España, que se decidirá mediante la votación directa del público.

El sistema es sencillo: tras degustar la hamburguesa, los asistentes escanearán el código QR del ticket y valorarán aspectos como pan, carne, combinación de ingredientes, presentación y originalidad. Al final de la ruta se elaborará un ranking con las 20 hamburgueserías más votadas en toda España, que competirán en la gran final nacional.

Además de la competición, el Parc Central contará con un espacio especial para chefs invitados que presentarán sus creaciones fuera de concurso. Entre ellos, los malagueños Gottan Grill, coronados en 2024 como Mejor Hamburguesa de España y de Europa; Faakin Smash, el proyecto del 'youtuber' Joe Burger; y The Fitzgerald, cadena de origen torrentino reconocida a nivel nacional.

La experiencia se completa con 'food trucks' de acompañamiento: Ybarra Truck -patatas fritas-, Cheeck's -pollo frito-, así como propuestas dulces como Sandgüix -helados artesanos- y Tartas Domi, con postres caseros.

La llegada del festival supone un impulso para la ciudad. La alcaldesa, Amparo Folgado, ha destacado: «Torrent vuelve a ser escenario de grandes eventos que atraen a visitantes de toda la provincia. Queremos que Torrent sea una ciudad dinámica, con propuestas atractivas para todas las edades y que generen oportunidades para nuestro tejido económico. Por eso, es importante que iniciativas como The Champions Burger se sumen a otras como el Tardeo Remember o el Germanor Fest que hemos celebrado este año».

La Smash Edition, además de innovar en la técnica de elaboración, mantiene el compromiso de la organización con la sostenibilidad. En cada ciudad se instalan contenedores para reciclar vasos reutilizables, reduciendo así los residuos generados y fomentando su reutilización.

Con esta iniciativa, Torrent se suma a la ruta gastronómica más popular del año, en la que el público es protagonista absoluto. Miles de personas podrán degustar hamburguesas exclusivas, vivir la experiencia de la cocina smash y elegir con su voto a las mejores hamburgueserías del país.

La cita promete convertir al Parc Central de la ciudad torrentina en el gran punto de encuentro gastronómico de la Comunitat Valenciana hasta el 2 de noviembre, consolidando a Torrent como ciudad referente en la celebración de grandes eventos.