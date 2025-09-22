Sot de Chera, el reto de volver a convertirse en un referente para el turismo

Un concierto benéfico es la última iniciativa decidida para ayudar en la reconstrucción de Sot de Chera, pequeña población enclavada en la comarca de Los ... Serranos donde las inundaciones del pasado 29 de octubre causaron cuantiosos daños y dos víctimas mortales. El evento se celebrará el próximo 25 de octubre en la plaza del Ayuntamiento con varios grupos de música ya anunciados.

El evento lo organiza la asociación Radiovacío, entidad a la que perteneció el alcalde de la localidad, Tomás Cervera, quien señala que es la encargada de organizar las Hogueras de San Antón, donde perdió la vida un concejal en un accidente el pasado mes de enero. «Era mi primo hermano, muy querido por mí».

De manera excepcional, decidieron realizar un concierto solidario y benéfico, en el que el Ayuntamiento realiza un apoyo a modo de colaboración. Los fondos que se recojan (hay también una fila cero) está por decidir a qué serán dedicados. Una de las propuestas, señala el primer edil, es que la decisión salga de la propio asociación.

En cuanto a la reconstrucción del municipio, comenta que la dana se llevó por delante unas infraestructuras que tardaron unos 70 años en ser construidas. «La reconstrucción irá poco a poco, se están haciendo cosas», dice. Situado a unos 70 kilómetros de Valencia, sus paisajes han sido un verdadero imán para el turismo, además de instalaciones que desaparecieron el 29-O.

Uno de los aspectos que se quiere recuperar es la oferta turística. Cervera comenta que en una lista reciente la población de Sot de Chera salía como «el elegido por la Inteligencia Artificial» en este apartado. «Lo estoy repariendo a todo el mundo, incluso a la vicepresidenta de la Diputación, que la semana que viene quiero ir a pedirle», dice sobre la labor de los alcaldes para implicar a otras administraciones en la tarea de reconstrucción. Sólo en lo que respecta al Ministerio de Política Territorial, las reparaciones de infraestructuras y equipamientos municipales fueron cifrados en once millones de euros.

En cuanto a las necesidades del municipio, destaca que en Sot de Chera la agricultura «es algo residual, la recuperación de los caminos nos interesa fundamentalmente porque queremos reconstruir la infraestuctura para la oferta turística».

«Sí que es cierto que los regantes necesitan cuanto antes que tengamos reconstruido el sistema de acequias, pero es algo que forma parte de una entidad privada», destaca sobre las soluciones que se pueden plantear. En la lista de prioridades se encuentra la reconstrucción de la red de colectores, fuertemente dañada debido a las inundaciones.

«Me interesa que no nos pongan más barreras de las que nos ponían para la ubicación de una nueva depuraodra». Para Cervera, también es importante «tener consolidado el suministro de agua potable, que ahora mismo lo tenemos provisional».

En este sentido, destaca que sería muy interesante «generar una segunda entrada de agua en el pueblo y que no dependamos de una sola, que además va por el cauce del río y se extiende a lo largo de cuatro kilómetros, con todo lo que conlleva de riesgo».

En este relato, dice que también es interesante que toda la infraestructura turística, sobre todo la que se pueda desarrollar durante el invierno «la tengamos cuanto antes». El pasado verano ya se recuperó una zona de baño en la playa fluvial del río Sot, un afluente del Turia y que resultó fuertemente dañado por las inundaciones. La apertura fue provisional hasta que se acometa el proyecto definitivo de su reconstrucción.

El proyecto definitivo de la playa fluvial, indicó el primer edil, será presentado en una de las memorias al Ministerio de Política Territorial, que debe avalar el proyecto, al igual que la Confederación Hidrográfica del Júcar. Tendrá unos 200 metros de longitud y la idea es que haya zonas de sombra y descanso.

De momento, en Sot de Chera se ha puesto en marcha una línea de autobús con una inversión de 3,8 millones de euros para los próximos diez años, según los datos que maneja la Conselleria de Medio Ambiente. Además, destacan que forma parte de los 13 municipios que se han sumado a la iniciativa de la Generalitat por la que podrán agilizar la contratación de emergencia de las obras de reparación de la red de alcantarillado.

Otras infraestructuras enmarcha pasan por la reconstrucción del puente Tejería, dotándolo de un 50 % más de capacidad hidráulica respecto a la estructura original y adaptándolo a los actuales requerimientos de seguridad y accesibilidad.

En Sot de Chera resultó también dañado el puente de acceso al cementerio, además de la pasarela peatonal que conecta las calles Pocillo y Pedregal con el paseo Fuente Tío Fausto y Paraje el Cerrao. Tras consensuarlo con el Ayuntamiento, la Administración autonómica trabaja para construir dos nuevas pasarelas peatonales. El presupuesto total de las actuaciones asciende a 2 millones de euros.

El municipio de Sot de Chera forma parte junto con el de Chera de un parque natural que cuenta todavía con la red de caminos, pistas forestales y carreteras «tocada» por las inundaciones. De ahí que una brigada compuesta por cuatro personas se dedique a la recuperación de estas vías, especialmente senderos, así como la restauración de puntos de agua y la eliminación de plantas invasoras, entre otras tareas.