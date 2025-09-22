Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Inicio de obras en el nuevo puente de la Tejería, en Sot de Chera. LP
RADIOGRAFÍA DE LOS MUNICIPIOS DANA UN AÑO DESPUÉS

Sot de Chera, el reto de volver a convertirse en un referente para el turismo

El municipio afronta la reconstrucción con varios proyectos en el río y la mejora de zonas recreativasy accesos dañados

Paco Moreno

Paco Moreno

Valencia

Lunes, 22 de septiembre 2025, 00:55

Un concierto benéfico es la última iniciativa decidida para ayudar en la reconstrucción de Sot de Chera, pequeña población enclavada en la comarca de Los ... Serranos donde las inundaciones del pasado 29 de octubre causaron cuantiosos daños y dos víctimas mortales. El evento se celebrará el próximo 25 de octubre en la plaza del Ayuntamiento con varios grupos de música ya anunciados.

lasprovincias Sot de Chera, el reto de volver a convertirse en un referente para el turismo

