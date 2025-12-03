Sólo dos municipios de Valencia bajan en delitos convencionales y ciberdelitos La estadística de Interior muestra que en 13 de las 33 poblaciones aumenta en los dos tipos de delincuencia

Los índices de criminalidad del tercer trimestre de este año dados a conocer por el Ministerio del Interior permiten conocer al detalle la evolución de los delitos en las ciudades mayores de 20.000 habitantes en la provincia de Valencia. De los 33 municipios encuadrados en esta categoría, sólo en dos casos se reduce tanto la delincuencia convencional como los ciberdelitos. Se trata de Cullera y Ontinyent.

En el primero de los casos el descenso es de un 14% y un 2,6% respectivamente. Se trata de algo muy inusual dado que los ciberdelitos se han disparado los últimos años y los tres trimestres de 2025 analizados no son una excepción. En el segundo, la bajada es de un 10,2% y un 21,1%, un resultado aún más espectacular.

Lo que sí constata la estadística es que el descenso en la delincuencia convencional es un hecho, al menos porcentualmente hablando. Al pasarlo a números totales es menos llamativos y se puede hablar incluso de estancamiento, pero la realidad es que en 20 de los 33 municipios ha sucedido así. Ocurre sobre todo en las ciudades más pobladas, incluida Valencia.

El Cap i Casal baja un 4,6% en delincuencia convencional aunque se duspara un 17,9% más en ciberdelitos. Aunque se trata de los delitos que menos ve la ciudadanía por razones obvias, está claro que se está muy lejos de contener este problema y los piratas informáticos se hacen con relativa facilidad de las contraseñas, además de aumentar las estafas por las compras online que resultan ser un engaño.

Otros casos llamativos donde se reduce la delincuencia convencional son Torrent, con un 8,1% menos, así como Requena, donde la bajada es de un 22,4%. Paterna, el tercer municipio más poblado de l'Horta, registra una reducción de este tipo de delitos de un 11,5%. En Moncada, por ejemplo, la aminoración es de un 13,6%.

¿Y qué pasa en los municipios que sufrieron más la dana? Con alguna excepción, el resultado es positivo a pesar de que las Policías Locales carecían de recursos durante los primeros meses. Sin vehículos ni cámaras de vigilancia, las patrullas y el teléfono se convirtieron en el único sistema de vigilancia y comunicación.

A pesar de esto, en Alfafar la bajada ha sido de un 21,5%, en Paiporta de un 3,7%, en Silla de un 9,7% y en Xirivella un 9,6%. Claro, que el reverso de esta moneda es que en Catarroja subió un 5,7%, en alaquàs un 7,8% o en Algemesí un 10,5%. En Riba-roja prácticamente está igual al subir un 1,5%.

Por último, en trece municipios se han registrado aumentos tanto en la delincuencia convencional como en los ciberdelitos. Son los que están más obligados a revisar la estrategia de seguridad ciudadana. Se trata de Alaquàs, Alboraya, Algemesí, Alzira, Carcaixent, Catarroja, Gandia, Manises, Pobla de Vallbona, Puçol, Riba-roja, Sagunto y Xàtiva.