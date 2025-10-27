Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente La jueza reclama el listado de llamadas del día de la dana que Mazón aportó a Les Corts
Asistentes al encuentro. LP

Los socialistas de La Serranía y el Rincón de Ademuz unen fuerzas en un encuentro comarcal en Alcublas

Los asistentes coincidieron en continuar con el refuerzo de la colaboración entre municipios para hacer frente a los retos compartidos

Manuel García

Valencia

Lunes, 27 de octubre 2025, 14:54

Comenta

Representantes socialistas de las comarcas de La Serranía y el Rincón de Ademuz se reunieron este fin de semana en la localidad de Alcublas en un almuerzo comarcal con el objetivo de compartir experiencias, ideas y preocupaciones comunes en la gestión pública local.

El encuentro sirvió como espacio de diálogo y cooperación entre alcaldes, concejales y militantes socialistas de distintos municipios del interior del territorio valenciano. Durante la jornada, se abordaron cuestiones que afectan directamente al día a día de los ayuntamientos, como la despoblación rural, la financiación local, la prestación de servicios públicos y la mejora de las infraestructura, algo muy necesario en estas localidades.

Los asistentes coincidieron en continuar con el refuerzo de la colaboración entre municipios para hacer frente a los retos compartidos entre estas comarcas de interior, así como en la necesidad de defender ante las instituciones provinciales y autonómicas las demandas de los pueblos más pequeños.

El secretario General de la Serranía y Rincón de Ademuz, Ramiro Rivera, destacó «el espíritu de unidad y de energía que se respira en encuentros como este, donde se demuestra el compañerismo, la cercanía y el compromiso de los socialistas de nuestros pueblos».

Rivera subrayó que «la fuerza del Partido Socialista está en su gente, en sus alcaldes, concejales y en sus militantes, que trabajan día a día por mantener vivos nuestros municipios y ofrecer oportunidades a quienes quieren seguir viviendo en ellos».

El almuerzo comarcal concluyó con un mensaje compartido de unidad, cooperación y esperanza, reafirmando el compromiso de seguir trabajando desde el municipalismo para mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de La Serranía y el Rincón de Ademuz, poniendo en valor la labor de los ayuntamientos socialistas como motor de desarrollo y cohesión territorial.

