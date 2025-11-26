Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Participantes en una edición anterior. LP

Riba-roja Pedaleja vuelve este domingo

La actividad, que fue aplazada debido a la lluvia, vuelve a convocar a los vecinos con el objetivo de convertir la bicicleta en la protagonista

S. V.

VALENCIA

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 14:49

Comenta

Este domingo, 30 de noviembre, a las 11:30 horas, arrancará una nueva edición de Riba-roja Pedaleja, una jornada festiva y deportiva destinada a toda la familia para fomentar el uso del transporte sostenible y sensibilizar sobre la seguridad vial. La salida será desde la explanada del CIJ y recorrerá un circuito urbano hasta La Cebera.

La actividad, que fue aplazada hace unas semanas debido a la lluvia, vuelve a convocar a vecinos y vecinas con el objetivo de convertir la bicicleta en la protagonista de un día de convivencia y concienciación ambiental. El recorrido estará guiado y supervisado por la Policía Local.

Una vez en La Cebera, la jornada continuará con talleres, actividades infantiles, música con DJ's locales y la tradicional preparación de paellas, para la cual el Ayuntamiento proporcionará arena y leña. Además, entre todos los participantes se sorteará una bicicleta de adulto y otra infantil.

«Riba-roja Pedaleja es una jornada para concienciar sobre la movilidad sostenible, educar en seguridad vial y, sobre todo, para disfrutar en familia y con amigos. El año pasado no pudo celebrarse por la DANA y este año la retomamos con mucha ilusión. Riba-roja cuenta actualmente con ceca de 11 km de carril bici que conectan el núcleo urbano con las urbanizaciones, y este es un día en el que la bicicleta es la protagonista.» - destaca el concejal de Movilidad y Deportes, Rafa Gómez.

