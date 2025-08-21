Restauran un retablo destruido en Chelva durante la Guerra Civil gracias a la persistencia de los feligreses El proyecto comenzó en los años 50 y será este domingo cuando sea bendecido por el Arzobispo de Valencia

Casi 90 años después, la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles de Chelva volverá a lucir el retablo de su altar mayor. Este retablo original fue destruido el 2 de agosto de 1936, «coincidiendo, curiosamente el día de la festividad de Nuestra Señora de los Angeles», indica el párroco Carlos Camallonga. El proyecto comenzó en los años 50, cuando fue colocado el primer piso del altar y finaliza ahora con la bendición del mismo. «Gracias a sus feligreses, después de muchos años , y con mucho esfuerzo, se ha podido finalizar su restauración», ha señalado el párroco de Chelva.

En el año 2000 comenzó la recaudación de fondos para acometer la segunda fase, que realizó el artista valenciano Vicente Martínez. Esta segunda parte del altar, fue colocada en julio de 2013, y fue bendecida por el entonces Arzobispo de Valencia, Cardenal Carlos Osoro el 23 de agosto de ese mismo año.

Esta última fase de restauración ha sido realizada por la empresa 'Arte Martínez', de Guadalajara, y ha sido sufragada por la parroquia, la Fundación María Antonia Clavel, «una fundación hecha para la caridad y cultura del pueblo», y la Asociación Pro Retablo, «que es la que más ha aportado, y desde la que numerosos feligreses, durante mucho tiempo, han vendido lotería y han organizado rifas y mercadillos para poder sufragar la obra».

El retablo es una reconstrucción del original de estilo barroco y está labrado en madera de abeto y de pino rojo de Suecia, y alberga en el centro una imagen de la Virgen de los Ángeles, titular de la parroquia, y en los laterales dos imágenes de seis metros, de Aarón y otra de Melquisedec, «por ser referencia eucarística. En las portaladas de bajo están los relieves de San Pedro y San Pablo, columnas de la Iglesia, y en la parte superior, se pueden ver a los cuatro doctores de la Iglesia de occidente; San Jerónimo; San Agustín; San Ambrosio; y San Gregorio Magno, y la imagen de Nuestra Señora de los Ángeles, culminado con una referencia a la Santísima Trinidad», indica el párroco.

El próximo domingo, 24 de agosto, a la 19 horas tendrá lugar la eucaristía en la que el Arzobispo de Valencia, monseñor Enrique Benavent, bendecirá el retablo. En la misa, que será concelebrada por numerosos sacerdotes de la zona, participarán el Coro parroquial, y la Rondalla del pueblo de Chelva.