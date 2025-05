La reserva del Alto Turia se hermana con Italia en el primer hermanamiento de la Comunitat Valenciana

M. García Valencia Miércoles, 7 de mayo 2025, 10:37 Comenta Compartir

La Reserva de la Biosfera del Alto Turia, primera en obtener esta designación en la Comunitat Valenciana, será también la primera del territorio autonómico en establecer un hermanamiento internacional, en el marco del Programa Europeo CERV - Citizens, Equality, Rights and Values de la Comisión Europea, con el proyecto europeo MABTWIN. La iniciativa, liderada por la Reserva de la Biosfera del Alto Turia, se llevará a cabo con la Reserva de la Biosfera Collemeluccio-Montedimezzo Alto Molise, ubicada en Italia, convirtiéndose en un hito tanto para las regiones, como para la Red Española de Reservas de la Biosfera.

Este proyecto de Hermanamiento de Ciudades lleva el título de «Citizens and Biosphere Reserves Town Twinning: exchange of good practices on biodiversity, climate change adaptation, sustainable food between local communities» (MABTWIN), está financiado por la Unión Europea en su línea específica de financiación CERV-Town Twinning, que está destinada a fomentar los valores de la Unión Europea como la democracia, la inclusión social, la igualdad y la solidaridad.

El objetivo principal del proyecto es fortalecer la cooperación internacional entre las dos Reservas de la Biosfera mencionadas, mediante el intercambio de buenas prácticas en temas como la biodiversidad, la adaptación al cambio climático, el ecoturismo sostenible y la conservación del patrimonio natural y cultural, especialmente en zonas rurales afectadas por la despoblación. A través de una agenda de actividades participativas, encuentros internacionales, mesas redondas, talleres y formaciones, el proyecto busca implicar activamente a las comunidades locales, promoviendo la igualdad de género, la inclusión social y la resiliencia climática. Además, se pretende consolidar una identidad europea común en zonas afectadas por la despoblación.

Este hermanamiento permitirá sentar las bases de una colaboración a largo plazo, reforzando las capacidades locales, favoreciendo la transferencia de conocimientos entre ambas reservas y generando en la ciudadanía europea un compromiso con un futuro sostenible.

El acto oficial de presentación del hermanamiento contará con la presencia de representantes institucionales de ambos países, entidades locales, medios de comunicación y ciudadanía, y tendrá lugar del 7 al 10 de mayo en el territorio de la Reserva de la Biosfera del Alto Turia.

El programa, que se desarrolla entre el 7 y el 10 de mayo, tiene como sede principal Tuéjar, desde donde se articula una intensa agenda que abarca hasta seis municipios de la comarca. La jornada inaugural en Tuéjar, que tendrá lugar este miércoles 7 de mayo, incluye una mesa redonda de productores locales, presentaciones institucionales y una degustación de productos de la marca Reserva de la Biosfera, con protagonismo del aceite, la miel y los embutidos.

El día 8 arranca con una ruta agrícola por Santa Cruz de Moya y Aras de los Olmos, con explicaciones técnicas sobre cultivos ecológicos de lúpulo, cerezas, trufa y tomate de secano. Por la tarde, Titaguas acoge una conferencia sobre la contaminación lumínica y la importancia de la Reserva Starlight, además de una cata de vinos y horno local. La jornada concluye con un taller de observación astronómica en el Observatorio de La Muela, en Aras.

El viernes 9 las actividades se trasladan a Chelva, donde se abordan temas como el patrimonio cultural, la participación ciudadana en ciencia, y la gestión sostenible de recursos naturales en espacios protegidos. Ya por la tarde, en Benagéber, se celebra un taller sobre movilidad turística con barco solar y una ruta de birding guiada por expertos.

El sábado 10 se dedicará a poner en común resultados y firmar el protocolo de hermanamiento entre reservas, con una entrega simbólica de placas y recuerdos. El evento se cierra en Chelva, donde los asistentes disfrutarán de la feria Quesalia y una visita guiada al patrimonio local, antes de partir hacia el aeropuerto de Valencia.

Este encuentro refuerza el papel del Alto Turia como referente nacional en desarrollo rural sostenible, conectando saberes ancestrales, ciencia moderna y alianzas institucionales en un modelo de gestión que une a municipios y ciudadanía.