Requena, pendiente del inicio de las grandes obras de reconstrucción

A. Talavera Requena Martes, 7 de octubre 2025, 01:37 Comenta Compartir

La dana arrasó los puentes y pasos del río Magro y de los diferentes barrancos que rodean Requena. Una devastación que todavía es visible en algunos puntos de los cauces mientras avanzan las obras de reconstrucción que afectan en estos momentos principalmente a las carreteras y las zonas rurales.

Las aldeas y pedanías de Requena fueron las que más sufrieron las consecuencias de la gran riada del año pasado. Situadas muchas junto al río Magro vieron como el agua engullía puentes e instalaciones municipales. Hortunas fue la peor parada y la inundación afectó a varias casas y destrozó la pista deportiva que estaba junto al cauce. La Confederación Hidrográfica del Júcar ya trabaja en la construcción de un muro de protección de esta pedanía mientras que el Ayuntamiento busca una nueva ubicación para las instalaciones deportivas. Además, durante los primeros meses se llevaron a cabo los trabajos para restablecer las tuberías rotas por el agua.

Por su parte, a los vecinos de la aldea del Pontón la dana les dejó sin el puente que conecta con Requena. Durante varios meses tuvieron que recorrer más de 20 kilómetros para llegar a Requena de la que le separan apenas dos kilómetros debido al cierre del puente de la N-322. «Estuvimos varios meses sin puente y eso fue lo peor porque perdíamos mucho tiempo para llegar a cualquier sitio», explica María Pilar, vecina el Pontón. Tras la reconstrucción del puente las obras han vuelto para reforzar alguno de los tramos y cada día se forman colas para poder cruzar el río al estar habilitado solo un carril de forma alterna.

35 millones de euros otorgados por el Ministerio de Política Territorial

El puente de San Antonio es otro de los que la crecida del Magro hizo desaparecer. Este paso continúa cerrado ya que se está a la espera de recibir los prefabricados de hormigón para poder reconstruirlo pero redimensionado a la nueva realidad del cauce al contar ya con la autorización de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Otros de los puentes están en proceso de reconstrucción por las diferentes administraciones como son el del Reatillo, el de Jalance y el de San Juan.

Las actuaciones no cesan en Requena desde el pasado mes de noviembre pero aún así calculan que «llegaremos con obras hasta 2028», comentan fuentes municipales. Y es que son muchos los proyectos pendientes para recuperar la normalidad. Algunos desperfectos no se ven a simple vista porque afectan al subsuelo pero suponen el mayor reto al tener que reconstruir la red de alcantarillado. Casi la totalidad está afectada porque es muy antigua y no estaba separada la red de aguas negras de la de pluviales.

DESPUÉS ANTES

Estas actuaciones se irán realizando por fases a través de la empresa que gestiona el suministro de agua para generar menores molestias a la población.

Otro de los proyectos de mayor envergadura en Requena es la adecuación del barranco de Ollerías. Este barrio fue el más afectado del casco urbano por la riada y para evitar nuevos episodios el Ayuntamiento ha preparado unos trabajos que incluyen balsas de laminación. Se dividirá en tres fases y la primera de ellas será una de las prioridades nada más reciban el visto bueno a la memoria.

Requena está atendiendo a los requerimientos que han realizado los técnicos del ministerio a las tres primeras memorias presentadas y esperan respuesta al resto para invertir un total de 35 millones de euros de fondos de reconstrucción.

Gran parte de los daños en el término municipal se encuentran en caminos y parcelas rurales de la extensa superficie de esta localidad. Como en otros municipios eminentemente agrícolas, desde semanas después de la tragedia se quiso empezar a trabajar para facilitar el acceso a propietarios y agricultores y que pudieran tener la producción lista para la vendimia. «Más de un 80% de los caminos ya están reparados porque hay muchos equipos trabajando en diferentes puntos», remarcan desde el Consistorio.

En estos más de once meses también se han finalizado otras reparaciones como la del cementerio o la cubierta del centro social, además de habilitar los suministros básicos en las aldeas que los perdieron a causa de la riada.

Ahora comienza la etapa de iniciar los trámites para poner en marcha los proyectos más grandes para que Requena recupere la normalidad.