La renta media bruta aumenta en un 13,8% en cinco años y se sitúa en 32.248 euros

Lunes, 13 de octubre 2025, 00:01 Compartir

La renta media familiar en Riba-roja de Túria se ha incrementado en hasta un 13,8% desde la irrupción de la pandemia del Covid-19 en el año 2020 y se sitúa ya en 32.248 euros. Esta cifra supone que desde el año 2020 hasta el ejercicio fiscal correspondiente al año 2023 los ingresos familiares han pasado de 28.315 euros a los 32.218 euros, es decir, un incremento de 3.933 euros entre ambos periodos de tiempo.

Las estadísticas ofrecidas por la Agencia Estatal de la Administración del Estado (AEAT) relativas al impuesto de la renta de las personas físicas (IRPF) del ejercicio de 2023 colocan al municipio de Riba-roja de Túria en el puesto 19 en el ámbito de la Comunitat Valenciana. De esta forma, este municipio fortalece su posición al mejorar en tres puestos respectos de las declaraciones del año 2021 en el que estaba en el puesto 22.

Las cifras del Ministerio de Hacienda subrayan un incremento progresivo y constante en Riba-roja de Túria marcado por un punto de inflexión a partir del Covid-19 que irrumpió en marzo del año 2020 ya que desde ese año las rentas medias brutas, es decir, sin descontar los impuestos que abonan los contribuyentes han aumentado año a año, y, por tanto, han mejorado en cuanto a ingresos las economías domésticas.

Los datos que se han conocido sobre la renta media disponible en las familias han aumentado, también, en casi 3.000 euros en el mismo periodo de tiempo, entre los ejercicios fiscales de 2020 y 2023 al pasar de los 22.948 euros a los 25.835 euros, respectivamente. Cabe destacar que de los 22.948 euros del ejercicio de 2020 se pasó a 23.969 euros disponibles en 2021 y a los 25.234 euros disponibles en el año 2022.

En cuanto al número de declaraciones realizadas por los contribuyentes de Riba-roja se han incrementado en la misma proporción que han aumentado, a su vez, las rentas brutas medias y las rentas medias disponibles. De esta forma, de las 11.163 declaraciones presentadas en el año 2020 se pasaron a las 11.548 declaraciones del ejercicio fiscal del 2021 y, a continuación, 12.156 declaraciones en el año 2022 hasta desembocar en las 12.744 declaraciones en el último año publicado, en el año 2023. Además, el número de titulares vinculadas a las declaraciones ha pasado de 12.638 en 2020 a las 13.987 en el año 2023.

Los datos de Hacienda revelan que las rentas del trabajo incluidas en las 12.744 declaraciones presentadas en Riba-roja de Túria reúnen un total de 332'6 millones de euros, con un total de 7'6 millones de euros en rentas del capital inmobiliario y otros 25'1 millones de euros vinculados a las rentas por las actividades económicas. Por su parte, las cotizaciones a la Seguridad Social suponen 18 millones de euros.

Del total de las declaraciones presentadas en Riba-roja de Túria existen 463 que han incluido una deducción por maternidad, otras 221 han presentado un incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados y otras 468 han realizado una deducción por descendientes, ascendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad. Las declaraciones con deducción por familia numerosa ascienden a 558 en total.

Por último, el informe del Ministerio de Hacienda eleva a 25.115 euros el rendimiento medio del trabajo, una deducción media por vivienda de 750 euros y una aportación media a planes de pensiones de 1.255 euros. Por su parte, la media del mínimo por descendiente se ha fijado en otros 2.749 euros en total mientras que la deducción media por maternidad es de 981 euros a partir de las declaraciones de renta presentadas en Riba-roja de Túria.

El alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha subrayado que estas cifras «marcan un punto de inflexión desde la época de la pandemia que ya hemos superado plenamente desde el punto de vista económico y, además, se ha avanzado en las rentas medias brutas y disponibles de las familias de nuestro municipio, pero pese a ser unos datos positivos hay que continuar en la misma línea de trabajo y esfuerzo entre todos, por ello desde el ayuntamiento trabajamos para que exista un entorno favorable la instalación de nuevas empresas e industrias y, por tanto, favorecer al creación de riqueza y puestos de trabajo».