Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Los técnicos arremeten contra los políticos por su gestión de la Albufera

Reforestan un bosque en Pedralba con la plantación de 125 árboles

El proyecto contempla especies como el palmito, el nogal, el aladierno, el tomillo y el madroño

P. M.

VALENCIA

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 12:12

Comenta

Idrica, empresa especializada en la digitalización del ciclo integral del agua, ha participado en la reforestación de un bosque en Pedralba, Valencia, con la plantación de 125 árboles.

Esta actuación, llevada a cabo en colaboración con Bosquia, empresa con una dilatada trayectoria en iniciativas sostenibles centradas en la reforestación, y la compensación de la huella de carbono, forma parte de la estrategia de responsabilidad social corporativa de Idrica. Con ella, la compañía busca la regeneración de zonas forestales vulnerables, a la vez que se refuerza su compromiso con la sostenibilidad, la reducción de la huella de carbono y el cuidado del agua.

«En Idrica creemos que la transformación digital del agua debe ir de la mano de un compromiso firme con el planeta. Este bosque en Pedralba es una muestra de cómo la tecnología, la empresa y la naturaleza pueden caminar juntas», comenta Begoña González, responsable de Calidad de Idrica.

El proyecto contempla la plantación de distintas especies de árboles como son el palmito, el nogal, el aladierno, el tomillo y el madroño, en una superficie degradada del entorno de Pedralba, siguiendo criterios científicos y ecológicos que buscan mejorar el arraigo y crecimiento de los plantones.

En este sentido, el proyecto persigue tres objetivos principales a tener en cuenta: la recuperación de un área afectada por un incendio en 2013; la restauración de la vegetación y biodiversidad mediante plantación de especies autóctonas adaptadas al clima mediterráneo, y la reducción del riesgo de incendios al romper la continuidad del matorral inflamable.

Más allá de la captura de CO₂, esta iniciativa busca resaltar todo lo que la restauración forestal aporta: fomenta la biodiversidad local, mejora el paisaje del municipio de Pedralba y ayuda a sensibilizar a la comunidad. Asimismo, la actividad genera conciencia entre los actores del sector del agua y la comunidad sobre la necesidad de unir acción tecnológica e impacto ecológico para hacer frente a los retos del cambio climático y de la escasez hídrica.

Para Rafael Permuy, CEO de Bosquia Nature«, la restauración forestal es más que plantar árboles: es recuperar ecosistemas, implicar comunidades y construir futuro. Y, en este sentido, la participación de empresas como Idrica son clave para que iniciativas como el Proyecto que estamos llevando a cabo en el Parque Natural del Turia puedan hacerse realidad, sumándose a un esfuerzo colectivo».

Con esta iniciativa, Idrica afianza su apuesta por el medio ambiente, no solo en el sector del agua, sino también promoviendo el cuidado de nuestro entorno, sumándose a otras acciones de la compañía orientadas a este fin como la recogida de basura por parte del equipo de Idrica y sus familias del pasado mes de octubre.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El importe que pagó Maribel Vilaplana apunta a que salió del parking a las 19.47 horas, una hora después de abandonar El Ventorro con Mazón
  2. 2 Viola a una mujer en una parada de metro de Valencia tras seguirla al salir de una discoteca
  3. 3 Muere un conductor de 88 años al sufrir una indisposición y estrellarse en pleno centro de Valencia
  4. 4 Muere el policía agredido con una piedra en Vinalesa tras permanecer 17 días en estado de coma
  5. 5 «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  6. 6 Dos policías repelen con sus pistolas eléctricas un ataque de dos ladrones con un hacha y un hierro en San Antonio de Benagéber
  7. 7 Aemet cambia su previsión, anuncia heladas y activa un doble aviso amarillo este miércoles en la Comunitat
  8. 8 Muere a los 22 años la influencer y cantante De la Rosa en un tiroteo en plena calle
  9. 9 Indemnizan con 100.000 euros a las hijas de una mujer que murió por un error médico
  10. 10

    Mazón sabía casi dos horas antes de que terminara su comida que la situación en Utiel «se estaba complicando»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Reforestan un bosque en Pedralba con la plantación de 125 árboles

Reforestan un bosque en Pedralba con la plantación de 125 árboles