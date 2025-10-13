'Quart en marxa', una iniciativa de rutas saludables para personas mayores

Extras. QUART DE POBLET Lunes, 13 de octubre 2025, 00:00 Compartir

El Ayuntamiento de Quart de Poblet, a través del Área de Personas Mayores y en colaboración con el Centro de Salud de la localidad, ha impulsado el programa 'Quart en marxa. Camina i fem salut', una iniciativa que fomenta la actividad física, el estilo de vida saludable y la convivencia entre las personas mayores del municipio de l'Horta Sud.

Estas salidas, que comenzarán el próximo 17 de octubre, se realizarán todos los viernes a partir de las 9.30 horas, desde el punto de encuentro establecido en el Centro de Convivencia de Mayores Sant Onofre. El programa se extenderá hasta el 19 de diciembre, y propone varias rutas saludables guiadas y adaptadas al ritmo y las necesidades de las personas que participen ella, siempre con el acompañamiento del personal del Centro de Salud que colabora en el proyecto.

Las caminatas están pensadas, destacan desde el Consistorio, para fomentar el ejercicio moderado y el bienestar físico y emocional, además de ofrecer un espacio para compartir y socializar en un entorno seguro.

Los grupos tendrán un máximo de 20 personas y recorrerán distintos itinerarios de baja dificultad, como la Ruta de la Vegetación, la Ruta de los Árboles, la Ruta del Río o la Ruta Biosaludable, con distancias que oscilan entre 1,5 y 3,3 kilómetros, y un tiempo estimado de entre 30 minutos y una hora de duración.

Las inscripciones están abiertas desde el pasado 6 de octubre, y deben realizarse de 9 a 14 horas en el Centro Social Intergeneracional Trenquem Barreres -calle María Zambrano, 1-. Para más información, las personas interesadas también pueden llamar al teléfono 662598166.

Este programa forma parte del compromiso del Ayuntamiento de Quart de Poblet con la promoción de hábitos de vida saludable, la mejora del bienestar de las personas mayores y el impulso de actividades que favorezcan la participación social y la convivencia activa de los vecinos y vecinas del municipio.