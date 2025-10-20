Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Uno de los puentes en reconstrucción en Yátova. LP
RADIOGRAFÍA DE LOS MUNICIPIOS DANA UN AÑO DESPUÉS

El pueblo de Valencia que quedó atrapado por tres ríos y un sinfín de ramblas

Una de las soluciones que propone el Ayuntamiento de Yátova para prevenir futuras catástrofes es la construcción de diques en los cauces, lo que se ha incluido en la mejora de los cauces

Paco Moreno

Paco Moreno

Valencia

Lunes, 20 de octubre 2025, 00:58

Comenta

En Yátova llovió mucho el 29 de octubre, entre 800 y 900 litros en las marcas de algunos pluviómetros, según recuerda el alcalde de la ... localidad, Miguel Esteban Tórtola. Pero además con el agravante de que el agua y los arrastres cogieron una velocidad vertiginosa debido al desnivel en este municipio de La Hoya de Buñol, donde por fortuna no se produjeron víctimas. De cara a prevenir futuras catástrofes, apunta a la utilidad que tienen los diques en barrancos, como se demostró en algunas zonas hace un año. «Nos han dicho que lo van a hacer».

