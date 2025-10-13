Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Entrega de los premios, el pasado 26 de septiembre. LP

Los Premios al Mérito Deportivo 2025 reconocen la labor de 18 galardonados

L'ELIANA

Lunes, 13 de octubre 2025, 00:01

L'Eliana vivió el pasado 26 de septiembre una de las citas más especiales de su calendario deportivo: los Premios al Mérito Deportivo 2025, que este año reconocieron el talento, el esfuerzo y la trayectoria de 18 premiados y premiadas en tres grandes categorías: deportistas individuales, equipos y homenajes a toda una vida dedicada al deporte.

La gala estuvo marcada por el espectáculo y la emoción. El público disfrutó de vídeos, actuaciones en directo y momentos únicos con figuras destacadas del deporte valenciano. La atleta elianera Concha Montaner, el jugador del Valencia CF, Diego López y el exjugador internacional de baloncesto, Nacho Rodilla, fueron los encargados de entregar los galardones.

En total, once deportistas individuales que han logrado éxitos nacionales e internacionales recibieron su reconocimiento en disciplinas tan diversas como patinaje artístico, judo, natación adaptada, gimnasia rítmica y acrobática, kárate, waterpolo, triatlón o tiro con arco. También subieron al escenario cinco equipos locales que consiguieron ascensos históricos en baloncesto, fútbol y voleibol, consolidando a l'Eliana como una auténtica cantera de deportistas y colectivos competitivos.

Finalmente, se rindió homenaje a dos figuras vinculadas para siempre al deporte local: Ramón Chisvert 'El Gat', por su trayectoria en la pilota valenciana, y Pepe Marco, referente del fútbol elianero. Con ellos, el Ayuntamiento quiso reconocer la dedicación de quienes han sido maestros y ejemplos para generaciones enteras.

El alcalde de la localidad, Salva Torrent, destacó que «estos premios son una celebración colectiva del talento deportivo que tenemos en l'Eliana, de la constancia de nuestros clubes y del compromiso de familias y escuelas», al tiempo que felicitó a los galardonados «por representar los valores del esfuerzo, la superación y el orgullo de pertenecer a nuestro municipio».

