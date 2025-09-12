Un nuevo puente en Sot de Chera aumenta un 50% el paso de agua por el riesgo de riadas Medio Ambiente ejecuta las obras de reconstrucción e incluye dos pasarelas peatonales

Paco Moreno Valencia Viernes, 12 de septiembre 2025

La Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio está ejecutando la reconstrucción del puente Tejería de Sot de Chera dotándolo de un 50 % más de capacidad hidráulica respecto a la estructura original y adaptándolo a los actuales requerimientos de seguridad y accesibilidad.

El conseller Vicente Martínez Mus ha visitado este viernes la localidad para conocer de primera mano el estado de las obras tras las riadas y comprobar su desarrollo. Cabe recordar que las inundaciones del pasado mes de octubre causaron daños en diversas infraestructuras del municipio cuya reconstrucción ha asumido la Generalitat con un presupuesto de alrededor de dos millones de euros.

Durante la visita, Martínez Mus ha destacado que, con la financiación y ejecución de las obras, «no solo devolvemos la normalidad al municipio, sino que construimos infraestructuras más seguras y resilientes ante episodios de lluvias torrenciales».

En concreto, en Sot de Chera resultaron parcial o totalmente destruidos el puente Tejería y el puente de acceso al cementerio, además de la pasarela peatonal que conecta las calles Pocillo y Pedregal con el paseo Fuente Tío Fausto y Paraje el Cerrao. Tras consensuarlo con el ayuntamiento se ha decidido reconstruir el puente de Tejería y levantar dos nuevas pasarelas peatonales.

El conseller ha explicado que el puente de Tejería, «una infraestructura esencial para la movilidad local, sufrió graves daños quedando inservible para el tránsito. Debido a su estado, el puente ha sido demolido y va a ser sustituido por una nueva infraestructura adaptada para resistir a fenómenos meteorológicos extremos».

El nuevo diseño, de 40 metros de longitud y 10,5 metros de anchura, contará con dos carriles de circulación y una acera para peatones. Además, incorporará mejoras clave en la protección de cimentaciones y en la restitución del cauce.

Martínez Mus también ha visitado las obras en el puente de acceso al cementerio, que ya tenía tráfico restringido por sus pequeñas dimensiones, donde ahora se levantará una pasarela sobre el río Sot y la pasarela peatonal que quedaron completamente destruidos por la riada. En ambos casos, se han proyectado nuevas estructuras metálicas de acero corten, más resistentes y con un diseño moderno.

El nuevo puente sobre el río Sot tendrá 22 metros de longitud y 3 de anchura, con una capacidad hidráulica cinco veces superior a la del puente original. La actuación se completará con la reconstrucción de los accesos al cementerio municipal.

En cuanto a la pasarela peatonal metálica del Cerrao, que contaba con 10 metros de longitud y dos de anchura, se amplía hasta los 18 metros y 3 metros de paso útil, multiplicando por cuatro su capacidad.

Estos trabajos, ha recordado el conseller, «forman parte de las 57 obras locales que ha asumido la Generalitat dentro del plan Recuperem València, tras recibir la cesión de competencias de los ayuntamientos afectados, lo que ha permitido agilitar su ejecución». De estas obras, 25 ya están en servicio, 28 se encuentran en ejecución, estando prevista su finalización este año, y 4 obras, por su complejidad, estarán terminadas el próximo año.