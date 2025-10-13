Nueva convocatoria de ayudas para deportistas individuales

Lunes, 13 de octubre 2025, 00:00 Compartir

El Ayuntamiento de Catarroja destinará un total de 15.000 euros a una línea de ayudas destinadas a deportistas individuales del municipio para el ejercicio 2025, con una cuantía máxima de 1.000 euros por persona, en régimen de concurrencia competitiva. El Pleno del Ayuntamiento de Catarroja aprobó esta subvención en su sesión ordinaria del pasado 11 de septiembre.

Estas subvenciones buscan fomentar la práctica deportiva, facilitar la participación en competiciones oficiales y contribuir a sufragar parte de los gastos derivados de la actividad federativa, como material deportivo, desplazamientos, inscripciones o alojamiento en competiciones.

«Queremos que nuestros y nuestras deportistas tengan más facilidades para seguir representando con orgullo a Catarroja en cada competición», explica la alcaldesa Lorena Silvent. «El deporte es una herramienta fundamental para la formación en valores, la convivencia y la promoción de hábitos de vida saludables», añade.

Desde la Concejalía de Deportes se ha subrayado que esta convocatoria responde al compromiso del Ayuntamiento con el fomento del deporte de base y de competición, dentro del marco del Plan Estratégico Catarroja 2030 y en línea con la nueva Ley del Deporte.

Las personas interesadas ya pueden presentar sus solicitudes a través de la sede electrónica municipal o presencialmente en la Oficina de Información y Atención Ciudadana (OIAC). Además, tendrá lugar una jornada informativa mañana martes, a las 18.30 horas, en el salón de plenos del Ayuntamiento, dirigida a explicar el trámite a las personas interesadas y resolver sus dudas. Para más información y consulta de las bases completas, las personas interesadas pueden acceder a la web municipal de Catarroja y a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS).