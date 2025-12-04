Los municipios del Parque del Turia reclaman un diseño pactado para la reconstrucción La entidad pide a la Generalitat que lidere una reunión con todas las administraciones con competencias para impulsar ya el proyecto

Paco Moreno Valencia Jueves, 4 de diciembre 2025, 09:21

El presidente de la asociación de Municipios del Parque del Turia y alcalde de Riba-roja, Robert Raga, pidió en una reunión con el conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, este martes una «colaboración entre todas las Administraciones» en el diseño y reconstrucción de este entorno natural, gravemente dañado por la dana de hace un año y donde ahora se trabaja en labores de limpieza.

Raga dijo a LAS PROVINCIAS que la entidad «exige sobre todo consenso en el diseño», donde incluyó también a la Diputación además de la Generalitat, la Confederación Hidrográfica del Júcar y los propios municipios. «Esto tiene que consolidar, sentarnos todos y ver un proyecto común, no podemos ir cada uno por un sitio», destacó.

El alcalde señaló que desde la entidad aprecian «mucho que la Confederación tenga 16 millones de euros, según nos trasladó, para recuperar el parque natural. Están trabajando ahora para lo más urgente que es la limpieza, pero es necesario que haya una reunión del conjunto de las administraciones para el diseño del parque, decidir qué queremos hacer con ese parque natural».

La Conselleria de Medio Ambiente estimó los daños en unos 20 millones de euros. De momento, aparte de la limpieza, se ha anunciado la construcción de cuatro pasos inundables de hormigón, dos en Riba-roja y otros dos en Vilamarxant, que servirán para los usuarios y, sobre todo, para los vehículos de emergencias en caso de un incendio forestal.

Por el Parque Natural del Turia pasaron en 2023 una estimación de dos millones de usuarios. «Es necesario consensuar lo que hagamos, aprendiendo a que sea más resiliente después de lo pasado con la dana, pero que sirva para que los valencianos, especialmente el área metropolitana y los pueblos ribereños del Turia tengan una conexión y que sea compatible con la biodiversidad».

Según comentó Raga, el conseller se «comprometió a intervenir en el sentido de generar esa reunión». De los 16 millones citados, indicó que la mayor parte sería para la reconstrucción más allá de la limpieza, para señalar estudios encargados por la Generalitat para intervenir en una parte del parque, en concreto en el área metropolitana más cercana a Valencia.

Se trata del proyecto de parques inundables, ahora en estudio después de reuniones con los Ayuntamientos afectados. La casuística es muy variada aunque se trata de disponer de territorio, bien zonas verdes o campos agrícolas, que sirvan para laminar caudales en las inundaciones. «Eso es una fase pero no tiene sentido si no se hace algo parecido en el resto», en referencia a todo el territorio hasta Pedralba.

Desde esta población hasta las inmediaciones de Valencia se propone acometer una reforestación, la renaturalización del río y zonas de laminación de aguas. Itinerarios, eliminación de cañaverales y de otras plantas invasoras. «Es un proyecto muy positivo para todos», finalizó.