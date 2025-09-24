Macastre logra el título de capital cultural valenciana 2025 El municipio, afectado por la dana, obtiene el galardón en la categoría de menos de 5.000 habitantes

La localidad de Macastre (La Hoya de Buñol), afectada por la dana del pasado 29 de octubre, ha recibido el reconocimiento de la Generalitat al esfuerzo realizado en la reconstrucción del municipio. Así, se le ha otorgado el título de capital cultural valenciana 2025 en la modalidad de poblaciones de menos de 5.000 habitantes, una distinción en la que competía con Alpuente.

El reconocimiento de capital cultural valenciana podrá ser empleado por los municipios seleccionados en su programación cultural y su publicidad institucional hasta la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de la resolución del próximo concurso de capitales culturales valencianas.

Macastre recibió la mayor puntuación en su categoría, mientras que Torrevieja tendrá el mismo título en la modalidad de municipios de más de 5.000 habitantes. Sin duda un hito histórico que nos posiciona como referente autonómico. Macastre tiene mucho que ofrecer, tanto en lo cultural como en lo social. Y así se ha reconocido. Estamos muy, muy orgullosos de quienes ayudan de forma desinteresada a conseguir reconocimientos como éste«, señaló el alcalde de Macastre, Vicente Montó..