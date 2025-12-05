Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Trabajadores desatascando la red municipal. LP

Losa del Obispo, asfixiada por las toallitas

El Ayuntamiento contrata a una empresa especializada para desatascar la red de saneamiento municipal

M. García

Losa del Obispo

Viernes, 5 de diciembre 2025, 15:54

Comenta

Un problema que ha requerido de una inversión del Consistorio y la labor de una empresa especializada debido a la falta de civismo de los vecinos.

El Ayuntamiento de Losa del Obispo ha informado a la población de que ha sido necesario contratar a una empresa especializada para desatascar la red de saneamiento municipal, encontrándose kilos de toallitas y otros residuos no aptos para el inodoro.

Desde el Consistorio recordaron que no se deben tirar por el váter Toallitas húmedas (aunque indiquen «biodegradables»), compresas, pañales y bastoncillos, restos de comida, aceites o productos de higiene o cualquier objeto distinto del papel higiénico

Estas prácticas, han continuado explicando desde el Consistorio, provocan atascos graves, malos olores, averías costosas y pueden afectar al correcto funcionamiento del sistema de depuración.

Así, han pedido la colaboración de todos los vecinos «para mantener en buen estado la red de saneamiento, evitando así nuevos problemas y gastos innecesarios».

