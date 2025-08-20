Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El agua no es apta para el consumo humano pero sí para el resto de fines domésticos. R. I.

Loriguilla se queda sin agua potable por el cambio de los filtros

La restricción durará entre 7 y 10 días mientras la empresa encargada realiza las tareas de mantenimiento en las instalaciones

A. Talavera

Alzira

Miércoles, 20 de agosto 2025, 15:40

Los vecinos de Loriguilla se quedan sin agua potable. La empresa encargada del abastecimiento ha informado que debido a trabajos de mantenimiento en las instalaciones de tratamiento de la zona se establece una restricción temporal del uso del agua para consumo humano.

El agua del grifo no puede utilizarse para su consumo ni para la preparación de alimentos al no ser potable pero sí para otras tareas domésticas, duchas, limpieza...

La duración estimada de esta restricción será entre 7 y 10 días, hasta la finalización de los trabajos de mantenimiento. Una vez restablecido el servicio con normalidad, se comunicará de inmediato el levantamiento de la restricción.

De esta forma, el Ayuntamiento de Loriguilla informaba que tras hablar con los responsables de la concesionaria, los filtros que eliminan los nitratos del agua se encuentran completamente colmatados y no realizan su función como deberían. En lugar de simplemente limpiarlos, se han pedido otros completamente nuevos, que tardarán unos días en llegar al pueblo y ser instalados por AQLARA.

El agua pasa a ser no potable porque no habrá filtros que eliminen los nitratos del agua, pero se puede usar perfectamente para lavar ropa, los platos, ducharse, bañarse, regar, etc, puesto que el agua sigue tratada y clorada. Así informa la empresa y Sanidad, de modo que la restricción sólo afecta al uso para beber y preparar alimentos.

Es un proceso rutinario que debe realizarse pasados unos años desde su instalación, debido a que los filtros tienen una vida útil limitada. Desde el consistorio se ha pedido a la empresa «celeridad» en el mantenimiento y que se provea a la población de Loriguilla de agua potable mientras duren los trabajos. AQLARA está estudiando la posibilidad de llevar un camión cuba para todos aquellos vecinos que lo requieran, o en su defecto proporcionar garrafas de agua.

