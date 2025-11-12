Loriguilla promueve que una parte del antiguo municipio se integre en un parque natural

El Ayuntamiento de Loriguilla promueve que una parte del término municipal del antiguo emplazamiento del municipio, en la comarca de Los Serranos, se integra en ... el parque natural de Chera-Sot de Chera. Así lo anunció este miércoles el primer teniente de alcalde, Carlos Rodado, al destacar las ventajas que tendría para la preservación del lugar.

La población de Loriguilla se trasladó a un nuevo emplazamiento en Camp de Túria, aunque sigue con el mantenimiento de un extenso territorio «partido» por el embalse del mismo nombre y que obligó a la construcción de un nuevo casco urbano. Eso sí, mantiene un albergue de ocho inmuebles de alquiler turístico y otras casas en la zona «Loriguilla natural».

Así las cosas, cada año se suele destinar una cantidad de dinero al mantenimiento del antiguo emplazamiento, sobre todo para caminos y pistas forestales. Debido a que fue una zona castigada por la dana de hace un año, la empresa Tragsa ha asumido estas reparaciones, dijo el edil.

La consecuencia es que lo poco más de 27.000 euros conseguidos del Fondo Estratégico de Prevención de Incendios Forestales 2025 han servido para crear una nueva franja cortafuegos de protección de 6,16 hectáreas y 30 metros de anchura, reduciendo la densidad vegetal y eliminando residuos forestales para mejorar la seguridad y la prevención frente a incendios.

«Los terroríficos incendios ocurridos en España el pasado verano han dejado montes completamente calcinados. No queremos que eso suceda en Loriguilla», señaló el teniente de alcalde. De modo que a los desbroces y limpiezas habituales se une la creación y mantenimiento de cortafuegos para «proteger nuestros parajes naturales. Con esta intervención, seguimos apostando por la protección del entorno natural y la prevención activa de incendios forestales».

Rodado comentó que la integración de una parte de Loriguilla en el parque natural debería mantener las actividades actuales que se dan en la zona, sobre todo caza y recolección, para no perjudicar el uso de un extenso territorio. «Sería integrar una parte, la más próxima a Chera y Sot de Chera desde el embalse de Loriguilla», precisó el concejal.

En cuanto a las ventajas de que forme parte del parque natural, comentó que en la actualidad está declarado como monte de utilidad pública pero con una categoría superior «podríamos optar a recibir más ayudas y acometer nuevos proyectos», en cuanto a la protección del paraje frente a incendios, por ejemplo.

Este parque natural se recupera poco a poco de los efectos de la dana. La Conselleria de Medio Ambiente realizó un estudio acerca del estado de la fauna en los ríos Reatillo y Sot, mientras que los Ayuntamientos de Chera y Sot de Chera han promovido jornadas de limpieza de residuos o la recuperación de la playa fluvial.

A pesar de ese esfuerzo, todavía queda mucho para que la reconstrucción sea plena. Sin ir más lejos, el próximo día 22 se celebrará una jornada en Sot de Chera llamada Asamblea de Río de Sot, promovida por el gobierno municipal junto con la Universitat Politècnica de València y CERAI. Se pretende que sea un «espacio abierto de encuentro, diálogo y compromiso ciudadano para la regeneración del río Sot», según la convocatoria. Será el foro permanente donde se debatirán y coordinarán las acciones del plan de regeneración «integrando las voces de la vecindad, agricultores y asociaciones».