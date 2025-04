¿Está usted interesado en gestionar La Moncloa hasta 2029?

Manuel García Casas Bajas Jueves, 10 de abril 2025, 12:53 Comenta Compartir

¿Quiere usted encargarse de la gestión de La Moncloa durante los próximos cuatro años? No. No se asuste. No se trata de que sustituya ... a Pedro Sánchez hasta 2029. Se trata de algo teóricamente más sencillo y en un ambiente más bucólico.

El Ayuntamiento de la localidad de Casas Bajas, en el Rincón de Ademuz, ha publicado un anuncio destinado a quienes quieran gestionar el bar restaurante del chiringuito municipal, que recientemente ha sido rehabilitado. El nombre de la Moncloa, según el primer edil, Escribano, no guarda ninguna aparente relación con el espacio en que actualmente reside el presidente del Gobierno, sino que lo tiene desde hace varias décadas sin que se conozca exactamente su origen. De este modo, así se inicia el proceso de adjudicación de la concesión del servicio del bar-restaurante del chiringuito municipal, ubicado en la calle Camino del Puente número 2, por un periodo de cuatro años. Noticia relacionada Red wifi de acceso abierto en Casas Bajas Por ello, el Consistorio ha emitido un anuncio para que toda persona física o jurídica que pueda estar interesada en dicha adjudicación, presente su solicitud en este ayuntamiento mostrando su interés en el plazo de diez días hábiles desde la publicación del edicto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, concretamente hasta el próximo miércoles 23 de abril de 2025, incluido. Para cualquier duda o aclaración se podrán consultar las condiciones en el ayuntamiento con mayor detalle. El pasado año ya se realizó una licitación por un año que no salió adelante, por lo que desde el Ayuntamiento confían en que el plazo mayor, de cuatro años, anime a más aspirantes a emprender este negocio con una perspectiva más prolongada en el tiempo.

