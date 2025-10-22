El Gobierno invierte 8,6 millones en obras en el barranco del Poyo en Chiva La actuación persigue reducir la velocidad del caudal y consolidar los taludes con escolleras

Paco Moreno Valencia Miércoles, 22 de octubre 2025, 13:31 Comenta Compartir

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, destacó este miércoles en una visita de obras a Chiva los 81 millones de euros aportados por el Gobierno a este municipio en materia de reconstrucción tras la dana. La parte más llamativa es la colocación de escolleras en el cauce del barranco que atraviesa la localidad, donde numerosas viviendas quedaron afectadas con gravedad por las inundaciones. En total, en el Poyo se invierten 8,6 millones de euros.

Como publicó LAS PROVINCIAS, una de las intervenciones pasa por la excavación en el terreno de cuencas de disipación, lugares donde frenar el agua y que las escorrentías no hagan tanto daño en el entorno. «Así el agua llegará más despacio y no tendrá un impacto directo sobre las casas», comentó Bernabé.

«Se están protegiendo los laterales con escolleras y de manera simultánea invertiremos cinco millones en la parte baja del municipio para que gane capacidad y proteger aún más a las viviendas», avanzó. «Este barranco es un lugar icónico», dijo en referencia a que fue uno de los primeros lugares afectados por la dana del 29 de octubre. «Poco a poco vamos recuperando la fisonomia de Chiva, pero mejor de cómo estaba antes», señaló Bernabé.