Gestalgar ampliará la entrada y salida del cauce que pasa por debajo del pueblo La Generalitat ultima el final de las obras de dos badenes inundables mientras el Consistorio espera el inicio de la limpieza de los campos

Paco Moreno Valencia Lunes, 22 de septiembre 2025, 18:53 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Gestalgar, en la comarca de Los Serranos, redacta un proyecto para ampliar el pequeño barranco que pasa justo por debajo del casco urbano de la población. Así lo indicó ayer el alcalde de la localidad, Raúl Pardos, al precisar que también se consolidará toda la conducción subterránea.

Se trata de una de las canalizaciones que colapsaron el pasado 29 de octubre y cuya mejora formará parte de las inversiones del Ayuntamiento financiadas por el Ministerio de Política Territorial, que ascenderá a 8,26 millones de euros.

Pardos comentó que se trata de una de las prioridades del municipio, encajonado entre el río Turia y pequeños barrancos. No en vano, una de las principales pérdidas por la dana se centró, además de varias dotaciones e instalaciones públicas, en los taludes de las montañas cercanas, así como en la degradación de varias zonas recreativas y de paisaje fluvial.

«Estamos a la espera de que la Generalitat nos entregue las obras de dos pasos inundables que ejecutan de emergencia, en la depuradora y en la central eléctrica en Peña María, prácticamente acabadas». A esto se suma también la reconstrucción de un paseo afectado por las inundaciones junto al río Turia.

El Ayuntamiento ha sacado a licitación la construcción de un parque de ocio, una obra financiada por el Ministerio de Juventud. «Estará acabado el 31 de diciembre y se hará en el antiguo polideportivo», dijo el alcalde, quien añadió que tienen tres memorias a la espera de ser informadas por el ministerio, dos proyectos ya realizados a la espera de sacar a concurso y otras dos iniciativas por enviar.

Así, citó la consolidación de dos taludes, en el paseo de los Chorros y en la zona de acampada, dos iniciativas cuya ejecución está pendiente de encargo. La consolidación de laderas de otro monte está pendiente de recibir el visto bueno definitivo, para insistir en la reparación del barranco a su paso por el casco urbano.

Una vez reciba el aval del Gobierno, el encargo pasará por «sacar los restos que ahí y aumentar la capacidad de desagüe», donde citó la reconstrucción de la canalización. «La captación mejorará, así como el revestimiento de la estructura interior para evitar que colapse», subrayó.

En cuanto a las ayudas para las redes de alcantarillado y saneamiento, el Ministerio de Transición Ecológica ha otorgado al municipio casi tres millones de euros. «Seguimos también con las obras de recuperación de caminos», consideró como otro de los puntos cruciales de cara a la reconstrucción del municipio.

«La reposición del regadío es también importante para nosotros, mientras estamos a la espera de que vengan a limpiar los campos de cultivo», en referencia a los numerosos arrastres que quedan por recoger, algo que también se financia con fondos estatales. «En la parte alta del municipio nos hemos quedado sin tierra, mientras que en la baja, en las orillas del Turia, están totalmente anegados de lodos y tierra», aseguró el primer edil. Por último, habló de la limpieza de los márgenes que hace la Confederación, mientras las concesionarias de las instalaciones hidroeléctricas limpian los canales para ponerlos en marcha.