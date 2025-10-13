Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Detalle del cartel de la feria gastronómica.

La Fira Sabers i Sabors contará con un concurso de dulces tradicionales

ALCÀSSER

Lunes, 13 de octubre 2025, 00:01

El Ayuntamiento de Alcàsser ha organizado un concurso gastronómico de dulces tradicionales en el marco de la XXII edición de la Fira Sabers i Sabors, que tendrá lugar del viernes 17 al domingo 19 de octubre en pleno centro urbano de la localidad. El certamen nace con el objetivo de de poner en valor la cocina local y las recetas de toda la vida. En esta edición, destacan desde el Ayuntamiento, el protagonista será «un postre tan nuestro» como es la 'sopà', una suerte de natillas, preparadas con coletillas y que tiene un toque dulzón. El concurso tendrá lugar el domingo 19 de octubre, de 11.30 a 13.30 horas, en el Mercado Municipal de Alcàsser y está abierto a todas las personas mayores de edad aficionadas a la cocina que no sean profesionales. Las mejores elaboraciones recibirán tarjetas regalo para consumir en los comercios locales de la localidad, con la siguiente dotación: primer premio, 150 euros; segundo premio, 100 euros; y tercer premio, 50 euros.

La iniciativa, tal y como concretan desde el Ayuntamiento, está pensada para promover la creatividad culinaria, apoyar al comercio local y reivindicar los postres caseros que forman parte del patrimonio gastronómico local.

Para inscribirse, hay que descargar la ficha correspondiente en la web del Ayuntamiento y presentarla a través del registro de entrada de la Sede Electrónica municipal. El plazo para presentar la solicitud finaliza el próximo 16 de octubre a las 14 horas. Desde el Ayuntamiento de Alcàsser se anima a todas las personas amantes de la cocina a participar en esta propuesta que combina tradición, creatividad y dulzura.

