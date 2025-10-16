La falta de transporte público asfixia a los municipios de la Hoya de Buñol El Ayuntamiento de Chiva reclama más líneas de autobuses por la saturación debido al cierre de Cercanías tras los destrozos de la dana

Los municipios de la comarca de La Hoya de Buñol han vuelto a lanzar la alerta debido a la falta de transporte público. Desde el mismo día de la dana, cuando la línea C-3 de Cercanías quedó fuera de servicio, dependen de los autobuses metropolitanos y de la línea que ofrece Adif. No es suficiente, según señaló ayer el alcalde de Chiva, Ernesto Navarro, quien reclamó este jueves una línea directa con Valencia para esta población y Cheste.

«El año pasado se cambió el contrato y empezaron los horarios y paradas», dijo sobre la concesión de la Generalitat para la línea de autobús metropolitano que da servicio a estos municipios y otros como Yátova, Buñol, Macastre y Alborache.

La falta de ferrocarril disparó la demanda. La línea ofrecida por Adif «hace el recorrido del tren», con lo que se alarga el tiempo de recorrido. De la línea en concesión, el primer edil asegura que desde el primer momento «tuvimos quejas, se quedaba la gente en las paradas por falta de plazas. «Chiva es uno de los últimos pueblos en direción a Valencia», precisa, con lo que ese problema tiene difícil solución.

Ante esto, el Ayuntamiento pidió una reunión con la Conselleria de Medio Ambiente y Transportes. «Nos dijeron que iban a modificar el contrato pero no han hecho nada», dijo. Con el inicio del curso volvieron las quejas. «Recogimos firmas de los vecinos y nos dijeron lo mismo, pero no se ha hecho nada. Entonces pedimos una línea nueva para nosotros y Cheste directa para Valencia», explicó. «Se sigue quedando la gente», finalizó el alcalde, para subrayar que la legislación «no nos permite poner ese tipo de línea de autobús. Necesitamos una solución para que lagente no se quede en la parada, personas que van al Hospital de Manises o a las universidades para hacer un examen».

Ante esta reclamación, desde la Conselleria de Medio Ambiente indicaron que el motivo principal de que el servicio de Metrobús que da servicio a Chiva y al resto de la comarca de la Hoya de Buñol registre una afluencia masiva es la falta de servicio de la línea de Cercanías.

«Desde las riadas ha dejado de operar la línea C-3. Hay 11 paradas que no se sabe cuándo volverán a estar habilitadas, lo que provoca un trasvase de pasajeros al servicio de Metrobús y satura el servicio. Hablamos de localidades tan significativas como Buñol, Chiva, Utiel o Cheste, que vivirá su gran premio sin tener el tren habilitado. Y lo preocupante es que, a diferencia de Metrovalencia ya restituido, no tiene fecha para volver el servicio», indicaron las mismas fuentes.

Para compensar esta situación Renfe puso en marcha un servicio sustitutivo de autobús, que al parecer de la Generalitat es muy mejorable debido a que en vez de hacer conexiones directas de los municipios con Valencia por norma general pasa por cada una de las localidades, lo que retrasa mucho los tiempos de viaje. «Metrobús tiene conexiones mucho más directas, lo que hace el servicio más atractivo», apreciaron.

La Generalitat puso en marcha hace unos meses el nuevo contrato de Metrobús del conocido como corredor CV-107 que implica una inversión de 20 millones de euros con el objetivo de mejorar las conexiones de municipios como Chiva, pero también Alborache, Aldaia, Buñol, Cheste, Cortes de Pallás, Godelleta, Macastre, Manises, Mislata, Loriguilla, Quart de Poblet, Riba-roja de Túria, Turís y Yátova.

Los nuevos servicios, además de renovar la flota para contar con autobuses nuevos y eléctricos, mejoran frecuencias y refuerzan las conexiones con la red de Metrovalencia. Desde la Conselleria y la Autoridad de Transporte Metropolitano de Valencia, que gestiona el servicio de Metrobús, se ha trasladado a Renfe una propuesta para una reconversión de sus servicios sustitutivos y hacerlos más atractivos a los usuarios. Se está a la espera de confirmar si se atiende la demanda para mejorar el servicio.