Las Fallas de Alzira celebrarán el décimo aniversario del Patrimonio de la Humanidad El Ayuntamiento estudia incorporar un guiño a este hito dentro de la programación en esta ciudad que cuenta con más de 8.000 falleros

A. Talavera ALzira Lunes, 1 de diciembre 2025, 10:02 Comenta Compartir

Las Fallas en Alzira se viven prácticamente durante todo el año. Antes de las Navidades, los nomenaments y las exaltaciones llenan la programación festiva de esta ciudad que cuenta con un censo que supera los 8.000 falleros y que en los últimos años no para de crecer.

El reconocimiento mayor a esta entrega por la fiesta fue la declaración de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2016 de las Fallas. El próximo año se cumplirá el décimo aniversario y Alzira ya planea su celebración.

«Vamos a preparar algo para conmemorar el aniversario, todavía no lo hemos concretado pero puede que incluyamos algo especial en la Crida o alguna mascletà», comenta la concejal de Fiestas, Gemma Alòs.

Los actos pirotécnicos son en Alzira uno de los grandes atractivos. Se dispararán seis mascletaes en la plaza del Reino desde el día 14 de marzo hasta el 19 además de preparar una Nit del Foc en la previa de San José. Miles de personas se reúnen en la plaza para vibrar con la pólvora y se convierten en una cita ineludible tanto de falleros como de visitantes.

Alzira tiene un total de 35 comisiones y esto hace que el ambiente se reparta por toda la ciudad durante los tres días grandes. La imagen de un pueblo inmerso en la fiesta, con música, pólvora y diversión casi las 24 horas hace únicas a las Fallas alcireñas.

«El potencial de nuestras Fallas es que son distintas a las de otras ciudades, el ambiente se vive completamente en la calle y participan todos en la fiestas. Son muy abiertas», destaca la edil. Por ello, las Fallas son un atractivo turístico para Alzira que se quiere potenciar con mayor fuerza a través de campañas conjuntas para que visitantes de otras comunidades o de otros países puedan elegir este destino.

Mientras se perfila este tipo de iniciativas, otros detalles se están concretando para mejorar cada año la organización festiva. En los últimos años la lluvia ha hecho acto de presencia durante las celebraciones y ha alterado de forma importante la programación que está pensada para disfrutar en la calle. Por eso, este año se ha adelantado por parte de la Junta Local Fallera que en caso de lluvia el día de la Ofrenda se continuará con su celebración. En el caso de que el mal tiempo afecte a la entrega de premios, se realizará en la Casa Consistorial con el acceso únicamente a su interior de los representantes de las comisiones para evitar problemas como los surgidos este año en el Gran Teatro.

Sin embargo, hasta la llegada de marzo y el pistoletazo de salida a la locura fallera, en Alzira ya se ha exaltado a sus máximas representantes para 2026. Lluch Comíns y Alba Furió fueron las elegidas para ser las falleras mayores. A partir de ese momento, son las 35 comisiones las que comienzan con las presentaciones de sus falleros y falleras que se alargarán hasta finales de febrero.

Ampliar Cursos para participar en la despertá La Junta Local Fallera de Alzira, desde la Delegación de Pirotecnia, organizó un Curso de Formación para Consumidores Reconocidos como Expertos (CRE) en la modalidad de Despertà, dirigido a todas las personas que las comisiones falleras interesadas en el uso responsable de material pirotécnico. Esta formación en que participaron decenas de falleros es necesaria para obtener el carné obligatorio para poder tirar cohetes.Un paso importante para garantizar la seguridad y mantener viva una de las tradiciones más queridas de la fiesta fallera. Entre los asistentes, estuvieron presentes las integrantes de la corte fallera infantial de la ciudad.