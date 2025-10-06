Un estudio de CEDEX plantea excavar parte del barranco de Chiva El informe justifica la obra para aumentar la capacidad de desagüe, dentro del proyecto de cuencos de disipación en la zona

Un informe del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) sobre los trabajos de emergencia que se realizan en el barranco de Chiva han servido para realizar algunas modificaciones en la intervención de la Confederación Hidrográfica del Júca en el municipio.

Así lo destaca el organismo estatal de aguas tras una visita de obras realizadas hace unos días. Como publicó LAS PROVINCIAS, uno de los elementos más llamativos es la excavación de varios cuencos de disipación, unas zonas donde se pretende frenar la velocidad del agua en momentos de lluvias intensas.

Este fue uno de los problemas ocurridos el pasado 29 de octubre, cuando la extrema velocidad del caudal que llegaba desde la parte alta del municipio contribuyó a agravar los daños en los taludes del cauce y en las viviendas y calles próximas.

El CEDEX trabaja en la «modelización hidráulica del cauce con el objetivo de analizar el comportamiento del barranco en episodios similares», indicaron fuentes de la Confederación. Sus conclusiones se han trasladado a las obras y en el caso de Chiva se han propuesto varias actuaciones de mejora en esta fase. Además de un cuenco de disipación en la parte alta del barranco para reducir la velocidad del agua a su paso por el tramo urbano, se han planteado la excavación del barranco entre el puente viejo y puente nuevo, para mejorar la pendiente y aumentar la capacidad de desagüe.

También se estudia la posibilidad de modificar el cuenco de disipación planteado en la zona de San Isidro. La nueva propuesta se basa en la ejecución de una rampa peraltada con muro divisor, construida con escollera, que permitiría dirigir el agua sin generar daños en los taludes, añadieron.

Al margen de estas intervenciones, la obra de emergencia continúa a pleno rendimiento. ️Los trabajos de construcción de un muro de escollera en la calle Ramón y Cajal, de alrededor de 200 metros, avanzan según lo previsto una vez terminado el pilotaje y encepado de la base.

En la zona se han combinado proyectos de la Confederación y tareas de reconstrucción de la Generalitat, al asumir la Conselleria de Medio Ambiente la construcción de una pasarela peatonal y un puente.

