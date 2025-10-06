Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Una lengua de aire frío trae 5 días de lluvia a Valencia y Aemet activa un triple aviso con tormentas y granizo
Parte del barranco donde se trabaja en el encargo de emegencia. LP

Un estudio de CEDEX plantea excavar parte del barranco de Chiva

El informe justifica la obra para aumentar la capacidad de desagüe, dentro del proyecto de cuencos de disipación en la zona

Paco Moreno

Paco Moreno

Valencia

Lunes, 6 de octubre 2025, 16:29

Comenta

Un informe del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) sobre los trabajos de emergencia que se realizan en el barranco de Chiva han servido para realizar algunas modificaciones en la intervención de la Confederación Hidrográfica del Júca en el municipio.

Así lo destaca el organismo estatal de aguas tras una visita de obras realizadas hace unos días. Como publicó LAS PROVINCIAS, uno de los elementos más llamativos es la excavación de varios cuencos de disipación, unas zonas donde se pretende frenar la velocidad del agua en momentos de lluvias intensas.

Este fue uno de los problemas ocurridos el pasado 29 de octubre, cuando la extrema velocidad del caudal que llegaba desde la parte alta del municipio contribuyó a agravar los daños en los taludes del cauce y en las viviendas y calles próximas.

El CEDEX trabaja en la «modelización hidráulica del cauce con el objetivo de analizar el comportamiento del barranco en episodios similares», indicaron fuentes de la Confederación. Sus conclusiones se han trasladado a las obras y en el caso de Chiva se han propuesto varias actuaciones de mejora en esta fase. Además de un cuenco de disipación en la parte alta del barranco para reducir la velocidad del agua a su paso por el tramo urbano, se han planteado la excavación del barranco entre el puente viejo y puente nuevo, para mejorar la pendiente y aumentar la capacidad de desagüe.

Visita de obras al barranco de Chiva. LP

También se estudia la posibilidad de modificar el cuenco de disipación planteado en la zona de San Isidro. La nueva propuesta se basa en la ejecución de una rampa peraltada con muro divisor, construida con escollera, que permitiría dirigir el agua sin generar daños en los taludes, añadieron.

Al margen de estas intervenciones, la obra de emergencia continúa a pleno rendimiento. ️Los trabajos de construcción de un muro de escollera en la calle Ramón y Cajal, de alrededor de 200 metros, avanzan según lo previsto una vez terminado el pilotaje y encepado de la base.

En la zona se han combinado proyectos de la Confederación y tareas de reconstrucción de la Generalitat, al asumir la Conselleria de Medio Ambiente la construcción de una pasarela peatonal y un puente.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Heridos graves dos menores, uno de ellos con un navajazo en el cuello, en un parque de Valencia
  2. 2 Incendio en la discoteca de la Cruz Cubierta
  3. 3

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  4. 4 La nueva ITV que tendrá Valencia en 2026: ubicación y mes de apertura
  5. 5 Herido muy grave al sufrir una descarga eléctrica cuando pescaba en una acequia de la Albufera
  6. 6 El pueblo medieval entre murallas a 40 minutos de Valencia para una escapada de otoño
  7. 7

    Sanidad aparca las operaciones de refuerzo contra la lista de espera tras no lograr reducir el número de pacientes
  8. 8 Muere la influencer Luanna Araújo junto a su marido y un amigo el día de su 29 cumpleaños
  9. 9 El PP pierde una alcaldía de la provincia que llevaba ostentando 34 años
  10. 10

    Un año tras la dana: la reconstrucción no evitaría una nueva inundación en Chiva

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Un estudio de CEDEX plantea excavar parte del barranco de Chiva

Un estudio de CEDEX plantea excavar parte del barranco de Chiva