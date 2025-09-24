Dos Aguas, el temor a la falta de empresas para la reconstrucción

A. Talavera Dos Aguas Miércoles, 24 de septiembre 2025, 10:31 Comenta Compartir

No todos los municipios afectados por la dana sufrieron daños a consecuencia de las inundaciones. En los pueblos de montaña, el arrastre de los centenares de litros de agua que descargaron el 29 de octubre fueron los que provocaron desperfectos que todavía están por arreglar. Es el caso de Dos Aguas, un pequeño municipio con grandes cuestas que se convirtieron en rápidos aquel día y que metieron el miedo en el cuerpo a los vecinos.

«Sacaba a cubos el agua de la casa y puse sábanas en la entrada para frenarlo pero era imposible. Llovía de una forma impresionante», recuerda María Luisa Grau que tras la gran tormenta tuvo que reparar el tejado por las múltiples goteras. Ella como muchos otros residentes de Dos Aguas teme la llegada de nuevas alertas por si se repite la dana.

1,9 millones de euros otorgados por el Ministerio de Política Territorial

El municipio todavía tardará más de un año y medio en recuperarse de la anterior, según calcula el alcalde, Juan Antonio Díaz. «Hemos preparado nueve memorias pero todavía no hemos arrancado con estos proyectos. Además, es fácil que queden las licitaciones desiertas porque hay mucha demanda», añade el edil de Dos Aguas.

Además de los daños en caminos rurales en los que se ha actuado de emergencia y que en las próximas semanas Tragsa rematará, están pendiente la reparación de los desperfectos en el colegio municipal o la reposición de un muro de contención así como el cambio del ascensor del propio ayuntamiento.