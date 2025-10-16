La Diputación de Valencia destina el dinero donado por la de Huesca al barrio del Xenillet de Torrent La institución aragonesa recaudó 277.077 euros para los damnificados

P. M. VALENCIA Jueves, 16 de octubre 2025, 15:41 Comenta Compartir

La Diputación de València destina los 227.077 euros donados por la Diputación de Huesca con motivo de la dana al barrio del Xenillet de Torrent. Concretamente, la inversión irá a parar a la Asociación Nova Vida, entidad que lleva 17 años trabajando en este barrio vulnerable arrasado por la riada del 29 de octubre.

Esta asociación dedica sus esfuerzos, sobre todo, a la infancia y adolescencia del barrio, con los que trabajan a través del deporte y del ocio saludable. Es, por tanto, una apuesta decidida por el futuro de Xenillet con el objetivo de superar la exclusión social comenzando por los menores. Desde hace un año, gran parte de su trabajo, ha tenido que centrarse en ayudar a los damnificados por la catástrofe: al día siguiente se acogió 52 personas que se quedaron sin vivienda, se está dando apoyo psicológico, se han rehabilitado viviendas afectadas y se han servido raciones de comida, entre otro tipo de ayuda.

Ante el incremento del riesgo social generado por el impacto de la dana, Nova Vida tiene un nuevo proyecto, que en parte de financiará con el dinero donado por la Diputación de Huesca, para habilitar nuevos espacios que promuevan la inclusión: escuela infantil para los más pequeños, escuela formativa y espacios para actividades deportivas y artísticas para los jóvenes, y espacios habitacionales provisionales para familias afectadas por la dana que se hayan quedado sin vivienda.

«Es un proyecto muy ambicioso y necesario para el barrio del Xenillet, sabemos que este dinero va a recaer en los que más lo necesitan, un barrio vulnerable, que encima ha sufrido la tragedia de la dana», esgrimió este jueves el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, quien además subrayó «la solidaridad y generosidad» de la Diputación de Huesca: «cuando vamos todo juntos, somos muy fuertes, en este caso la ayuda nos llega de una tierra hermana, que empatiza con nosotros con un gesto que ayuda a cambiar las cosas y que demuestra que la cooperación entre instituciones puede marcar la diferencia».

En este sentido, declaró Mompó, «hemos de aprender de esta catástrofe, nos gustaría que las administraciones superiores aprendieran de esta cooperación. Estoy convencido de que si todos los niveles de la administración tomaron ejemplo de esta colaboración, la sociedad iría mucho mejor». En la misma línea, defendió, «una vez más, son las diputaciones las que dan ejemplo: las que están más cerca del territorio y más cercanas a la realidad de la gente».

Del mismo modo, el presidente de la Diputación de Huesca, Isaac Claver, puso de relieve la colaboración institucional: «hoy traemos en nombre de toda nuestra tierra, la solidaridad con el pueblo valenciano, una tierra con la que nos une grandes vínculos históricos, culturales, sociales, empresariales y por eso además de ayudar en aquellos momentos de la dana, a través de bomberos, voluntarios y agricultores, queríamos hacer una aportación económica, que es simbólica, un euro por cada habitante oscense, para reconstruir y aportar nuestro granito de arena».

Igualmente, recalcó, «no nos queríamos olvidar del pueblo valenciano, ha pasado un año, pero durante este tiempo hemos estado en contacto para ver con qué proyecto podíamos ayudar». «La colaboración entre administraciones es esencial, con este ejemplo demostramos que cuando nos unimos todos somos más fuertes, ante la mayor catástrofe natural de nuestra historia reciente, si todos aportamos nuestro granito de arena podemos superar cualquier adversidad», subrayó Claver.