El Consell aprueba la retirada de residuos en 18 municipios dana El listado se cierra para empezar a contratar con las empresas

Paco Moreno Valencia Martes, 7 de octubre 2025, 13:25 Comenta Compartir

El pleno del Consell ha aprobado este martes la inclusión de Turís, Sot de Chera y Picanya en el plan de choque de residuos para retirar los escombros municipales generados por la reconstrucción tras las inundaciones. En total, serán 18 municipios los que se acojan a la medida extraordinaria, un listado que ya se cierra para poder contratar con las empresas, indicaron fuentes de la Conselleria de Medio Ambiente

De esta manera, se autoriza a la Conselleria a ejecutar las obras de competencia municipal necesarias para la retirada de residuos y escombros provenientes de las riadas en estos términos municipales. Una de las opciones que se baraja es que sean las empresas concesionarias de la retirada habitual de residuos las que se hagan cargo de este cometido.

El Consell ya aprobó recientemente ampliar el plan para incluir los municipios de Aldaia, Catarroja, Quart de Poblet, Riba-roja de Túria, Sedaví, Utiel, Chiva, Gestalgar, Montserrat, Paiporta, Albal, Benetússer, Catadau, Xirivella y L'Alcúdia.

Se atiende así la solicitud de estos Ayuntamientos para que la Generalitat asuma la retirada de estos residuos y escombros con el fin de restaurar la normalidad ante la imposibilidad por parte de las corporaciones locales de asumir el coste de su ejecución.

Tras las inundaciones del pasado 29 de octubre, se puso en marcha un dispositivo dotado con 180 millones de euros que ha permitido retirar más de un millón de toneladas de residuos, así como lodo y coches afectados. Ahora, este dispositivo se ampliará con la gestión de los residuos de obras de construcción y de reparación de viviendas y locales, que deben ser tratados por parte de gestores autorizados en instalaciones como los ecoparques.

Los ayuntamientos ponen a disposición de la Generalitat los terrenos necesarios para facilitar la retirada de los residuos y escombros acumulados en sus respectivos términos municipales.