Lunes, 13 de octubre 2025, 00:00

La Diputación Provincial de Castellón reafirma su compromiso con la juventud a través de nuevas ayudas para programas juveniles que promuevan la cultura y convivencia entre los jóvenes castellonenses. La subvención dirigida a entidades juveniles suman 30.000 euros, «unas ayudas que son reflejo de nuestro compromiso a la hora de sumar oportunidades para los jóvenes castellonenses», ha subrayado la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina.

La presente convocatoria persigue el objetivo de fomentar el asociacionismo y promover actuaciones que favorezcan la participación directa de la gente joven en la vida social de los municipios, así como garantizar que los jóvenes y las jóvenes puedan disfrutar de sus derechos y dar respuesta a sus necesidades.

«Estamos aquí para que los recursos de la Diputación de Castellón estén destinados a lo que de verdad importa: atender las necesidades de los ciudadanos y ofrecer oportunidades a los jóvenes para su desarrollo personal, cultura y social», ha resaltado la dirigente provincial.

Así, la presidenta provincial ha señalado que «trabajamos para llegar a todos los rincones de esta tierra y apoyar a entidades que trabajan día a día con los jóvenes, fomentando la participación directa de los jóvenes en sus formas asociativas para fortalecer el tejido asociativo». Al respecto, la máxima representante de la institución provincial ha puesto en valor la «importante» labor que realizan estas asociaciones juveniles, insistiendo en que «son imprescindibles para que los jóvenes de la provincia cuenten con un espacio de participación y formación que se convierta en un mecanismo para la creación de ciudadanía activa».

En la presente convocatoria, abordada en la Junta de Gobierno celebrada este martes, se van a ver beneficiadas las siguientes nueve asociaciones: Asociación Juvenil Juniors Castellón, Federación d'Associacions d'Estudiants-Fades, Asociación Consolación para el Mundo, Asociación de Cases de Juventud de Castelló, Federación de Cases de Juventud de la Comunitat Valenciana, Asociación d'Esplais de Castellón, Fundación la Salle Acoge, Asociación Juvenil Artana y, por último, Assemblea de Joves d'Atzeneta del Maestrat.

Como ha explicado la diputada de Juventud, María Tormo, cada una de estas entidades llevará a cabo una actividad con repercusión provincial como campamentos, convivencias, acampadas, excursiones y encuentros juveniles; jornadas, conferencias, juegos y talleres juveniles; actuaciones de música y teatro; publicaciones relacionadas con la juventud; y exposiciones.

«Si queremos futuro para nuestros pueblos y nuestra provincia, debemos impulsar actividades y respaldar a nuestros jóvenes, ellos son el mañana, el futuro de esta tierra», ha expresado la diputada provincial, quien ha seguido diciendo que «la voluntad de esta institución es acompañar a la juventud castellonense y seguir promoviendo programas e iniciativas que favorezcan su desarrollo personal y social, pero también profesional».

«En el equipo de Gobierno Provincial creemos en el potencial de los jóvenes y en el beneficio que supone para la sociedad provincial que este tipo de colectivos juveniles realice actividades en nuestros municipios. Por ello ayudamos a las asociaciones a realizar su trabajo y desarrollar actividades», ha concluido María Tormo.