Colocan sensores para detectar incendios en zonas de alto riesgo de las Hoces del Cabriel La misma tecnología se utiliza en el Alto Turia y el Rincón de Ademuz

P. M. VALENCIA Martes, 25 de noviembre 2025, 08:50

La sensorización contra incendios en las Hoces del Cabriel, medida ya realizada en el Alto Turia y el Rincón de Ademuz, permite incorporar a la red de observación de la Conselleria de Medio Ambiente una red de sensores en entornos clave de los dos parques naturales. Así lo anunciaron este martes fuentes del Centro de Innovación Territorial RuralTEC.

En este caso, la acción ha permitido la sensorización de un espacio especialmente sensible sobre el que anualmente transitan más de 30.000 personas; el paraje conocido como «El Tete», lugar del que parten gran parte de las actividades de ocio aventura que se desarrollan en este paraje natural.

La actuación, realizada a petición de los responsables del parque natural, ha permitido la sensorización de una superficie superior a un kilómetro, superficie que es propiedad de Iberdrola, compañía que ha facilitado en todo momento la instalación de la tecnología de detección y que muestra especial sensibilidad con este tipo de actuaciones.

La iniciativa ha sido posible gracias a la financiación aportada por la Conselleria de Innovación, indicaron fuentes de la iniciativa. Con las tres acciones de sensorización realizadas, en estos territorios, el CIT RuralTEC ha incorporado a la red de emergencias de la Generalitat, una superficie superior a los seis kilómetros cuadrados en zonas de alto riesgo debido a la gran afluencia de visitantes durante todo el año y a su importante valor medio ambiental.

Los proyectos desarrollados por RuralTEC en materia de sensorización frente a fenómenos meteorológicos extremos e incendios, tienen por objeto aportar a Generalitat, pruebas piloto con las que poder determinar la tecnología más adecuadas en distintos terrenos y situaciones.

El Centro de Innovación RuralTEC, perteneciente a la Red de Centros de Innovación del Ministerio para la Transición Ecológica y dependiente de la Diputación de Valencia, actúa desde el inicio de 2025 en los entornos de Utiel Requena, Alto Turia y Rincón de Ademuz impulsando el desarrollo rural mediante el uso de tecnologías innovadoras.

Su objetivo es mejorar la productividad, la sostenibilidad y la calidad de vida en comunidades rurales a través de soluciones digitales, automatización, conectividad, energías renovables y herramientas tecnológicas adaptadas al campo, facilitando así la modernización de actividades agrícolas, ganaderas, de gestión territorial y mejorando la calidad de vida de las personas que habitan estos territorios.