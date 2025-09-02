La CHJ hará catas en la playa fluvial de Bugarra para retirar residuos sin un dragado total El Ayuntamiento insiste en la retirada de material pero el organismo de aguas lo descarTa por el impacto ambiental

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) realizará catas en la playa fluvial de Bugarra para la retirada de residuos, descartando un dragado total del fondo al considerarlo perjudicial. La alcaldesa de la localidad, Teresa Cervera, insistió ayer por su parte en que seguirá con la reivindicación de este trabajo, lo que consideró necesario para garantizar la seguridad de los bañistas, tanto en esta zona como en otro tramo del río Turia.

Buena parte del atractivo turístico de Bugarra resultó arrasado por la dana el pasado 29 de octubre, por lo que el Ayuntamiento trata por todos los medios de recuperar infraestructuras y equipamientos. Del Gobierno ha recibido 7,5 millones de euros por este concepto.

A preguntas de LAS PROVINCIAS sobre la reivindicación del Consistorio, desde el organismo de aguas señalaron que en Bugarra «no está planificado realizar un dragado como tal, ya que es una actuación dura en la que se extrae todo el material del lecho como gravas y sedimentos, lo que generaría un impacto ambiental significativo y que, en este caso, no estaría justificado».

Aún así, matizaron que con el objetivo de solucionar las necesidades del Ayuntamiento de Bugarra, «centradas en garantizar el baño en condiciones de seguridad, la Confederación continuará retirando los residuos que hayan podido quedar en el lecho del río», una actuación iniciada hace meses y que ha cambiado en buena parte la imagen de la playa.

«De esta manera, está previsto que en los próximos días se realicen varias catas, a través de una máquina giratoria, que permitirán localizar y retirar los residuos que puedan estar enterrados sin necesidad de extraer gravas o sedimentos. Estos trabajos se han realizado en zonas de baño de Pedralba y Gestalgar», dijeron las mismas fuentes.

No obstante, comentaron que es «importante señalar que este tipo de trabajos no garantiza que el baño pueda darse en plenas condiciones de seguridad, ya que no garantiza la ausencia total de residuos». La alcaldesa Cervera subrayó esta cuestión, al indicar que los arrastres de la dana incluyeron materiales de construcción, hierros, cristales, azulejos y material de todo tipo, lo que no hace seguro el baño. «Nosotros no podemos prohibir el baño, sólo recomendar que nadie se bañe, pero en ocasiones no se cumple».

Fuentes de la Confederación comentaron que tiene en marcha dos actuaciones en Bugarra. En la zona de baño, la actuación ha consistido en la retirada de arrastres y residuos, la regularización de las márgenes y en la reordenación de gravas acumuladas. En otro tramo trabajan ahora en la retirada de restos de geotextil, utilizado para frenar los cañaverales y que quedó destrozado.