Urgente La jueza pide al dueño de El Ventorro una foto del reservado de Mazón y Vilaplana y las medidas de la sala
Cauce del río Magro a su paso por Hortunas. LP

La CHJ completa la cimentación del nuevo puente de Hortunas

El paso sobre al Magro sustuirá al provisional construido por la Diputación tras la dana

Paco Moreno

Paco Moreno

Valencia

Lunes, 24 de noviembre 2025, 14:08

Comenta

El Ayuntamiento de Requena ha informado este lunes del avance a ritmo las obras del nuevo puente de Hortunas. Ya se ha completado la cimentación del puente y la construcción del muro de escollera.️ Este paso que construye la Confederación Hidrográfica del Júcar sustituirá al provisional construido por la Diputación y tendrá mayor capacidad de evacuación de agua.

El puente construido en la fase de emergencia costó cerca de 900.000 euros y está en servicio desde hace tiempo. Se considera un acceso «fundamental» para los residentes y los campos agrícolas situados más allá, en dirección a Yátova..

En estos días se está comenzando el cauce de aguas bajas anexo al muro, mientras que para el puente se empieza a levantar la pila y los estribos. Además, desde el Ayuntamiento de Requena se ha iniciado la redacción de la memoria técnica para realizar mejoras en la calle Rambla y sus calles perpendiculares, dentro de los 35 millones de euros recibidos del Gobierno para actuaciones de mejora de infraestructuras en el municipio tras la dana️.

Por otro lado, el Ayuntamiento ha sacado a licitación las obras de urbanización y peatonalización de la plaza situada en la calle Vendimia, una obra que cuenta con un presupuesto de 356.343 euros.

La intervención prevé la reforma integral de la plaza formada por las calles Rioja, Honrubia y Vendimia, actualmente abierta al tráfico en su perímetro y presidida por una fuente central. Incluye la renovación de todas las infraestructuras, junto con la reserva de espacio para zonas verdes, alumbrado, mobiliario y todo lo demás relativo a una reurbanización completa.

Hasta el 11 de diciembre, las emrpesas interesadas podrán optar a este concurso, que persigue un «entorno urbano, más accesible, moderno y seguro, potenciando la calidad del espacio público y el uso vecinal de la plaza», señalaron por último desde el Consistorio.

