Urgente La jueza investiga como posible víctima de la dana la muerte de un hombre en Guadassuar
Pleno en el Ayuntamiento de Chiva. LP

Chiva aprueba unas cuentas de 18,7 millones con un aumento del 7% para 2026

El gobierno municipal destaca la subida de las inversiones para facilitar la reconstrucción tras la dana

Paco Moreno

Paco Moreno

Valencia

Martes, 25 de noviembre 2025, 17:27

Comenta

El Ayuntamiento de Chiva ha aprobado en la sesión de pleno extraordinario de este martes y dentro del marco legal, las cuentas municipales para 2026, siendo la segunda vez en este mandato que la corporación logra sacar adelante su plan financiero en tiempo y forma. Alcanza los 18,7 millones de euros, evitará cualquier prórroga y permitirá agilizar las inversiones, indicaron.

Según ha destacado el alcalde, Ernesto Navarro, estos presupuestos «representan un avance en el proyecto de recuperación y transformación de Chiva, centrado en la mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas». Asimismo, ha subrayado que la aprobación del segundo presupuesto consecutivo de este gobierno local «demuestra estabilidad institucional, trabajo en equipo y una hoja de ruta clara para esta legislatura».

El presupuesto municipal se ha incrementado un 7% respecto a ejercicios anteriores. El concejal de Hacienda, Enric Roig, destaca que este aumento refuerza el compromiso del gobierno local con una gestión financiera sólida y enfocada en las verdaderas necesidades de Chiva.

Los diferentes concejales han expuesto las inversiones más destacadas. Héctor Tarín, concejal de Cultura, ha puesto en valor el impulso a la escuela de verano y la ampliación del fondo bibliográfico. Emilio Morales, concejal de Emergencias y Medio Ambiente, ha remarcado la actualización del sistema ES-Alert y la mejora de la señalización para situaciones de emergencia. Javier Tarín, concejal de Patrimonio y Obras, ha destacado tanto la digitalización del archivo municipal como los avances en la renovación de la red de colectores, esenciales para culminar la reconstrucción.

En cuanto a los servicios municipales, se prevé optimizar los contratos de mantenimiento, jardinería y poda para lograr mayor eficiencia. Gonzalo Lacalle, concejal de Deportes y Recursos Humanos, ha resaltado el refuerzo de recursos para ampliar horarios, modernizar instalaciones deportivas y avanzar en la actualización de la Relación de Puestos de Trabajo municipal. Manu Verdeguer, concejal de Urbanismo, ha subrayado lo crucial que es fortalecer el equipo técnico y las inversiones dirigidas a optimizar las urbanizaciones. Por otra parte, Guadalupe Martínez, concejala de Fiestas y Servicios Sociales, ha destacado el incremento de fondos destinado a la atención social y el apoyo brindado a las entidades vecinales y asociaciones para que se encarguen de organizar fiestas.

Este presupuesto permite afianzar y modernizar los servicios públicos, acelerar la reconstrucción de infraestructuras y fortalecer el tejido social y cultural de Chiva, sentando las bases para futuros proyectos estratégicos.

