Chera, pendientes de reabrir todos los caminos y salvar cultivos El municipio afronta la recuperación con obras para reponer la tierra fértil que se llevó la dana y acabó en el embalse de Buseo

Lunes, 22 de septiembre 2025, 00:56

«Tenemos una red de caminos y pistas forestales muy grande que quedó completamente destruida». Es la primera reflexión que hace el alcalde de Chera, Juan Bautista Portero, cuando se la pregunta por los efectos de la dana en esta parte de la comarca de Los Serranos.

Casi once meses después de las inundaciones que asolaron parte de la provincia de Valencia, los efectos de las mismas siguen siendo muy visibles. «Puede haber más de cien kilómetros todavía sin reparar, no lo sé, pero es mucho», consideró.

La avenida de aguas que llegó a través de varios barrancos cortaron los accesos por carretera. «El que llega a Sot de Chera está pendiente de reapertura», comenta sobre el derrumbe de parte de la calzada. Hasta que la nueva sea construida, los conductores utilizan una pista forestal.

«La de Requena se abrió al día siguiente pero las reparaciones han durado varios meses», considera, además de citar algunos puentes dañados, de los que se encarga la Generalitat. A Chera, el caudal de agua más perjudicial llegó por el oeste, por la Sierra del Remedio, y también por la parte norte, por la Sierra Picochera. Todo esos son barrancos que bajan hasta el pueblo, aunque la suerte es que el casco urbano «está construido en la loma de esos barrancos», dice.

El barranco del Agua o el de la Ermita se convirtieron por ese motivo en un peligro. El caudal no llegó a tocar las viviendas, aunque otra cuestión es lo que ocurrió con la red de alcantarillado, que empezó a rebosar.

El río Reatillo discurre cerca del pueblo y es el que llega al embalse de Buseo, donde el caudal rebosó sobre la coronación. «A partir de ese lugar se convierte en el río Sot hasta que llega al Turia», relata. Faltaban 15 minutos para las nueve de la noche, cuando el 29 de octubre los vecinos se dieron cuenta de lo que se les venía encima. «Poco después nos quedamos sin luz al caer ocho torres del tendido eléctrico», comenta.

DAÑOS 4,37 millones de euros otorgó el Ministerio de Política Territorial a Chera para lar reconstrucción.

Se llegó a los 450 litros por metro cuadrado, lo que destrozó la red de agua potable, la de alcantarillado, un puente sobre el Reatillo que conecta con Siete Aguas, los caminos rurales y tres viviendas en la aldea del Reatillo, que quedaron gravemente tocadas, además de los destrozos en las casas del pueblo donde entró agua. «La reconstrucción de esas casas está casi terminada», comenta, aunque otro asunto son las obras públicas.

«Los campos de cultivo es donde ha hecho mucho daño y está reponiendo el Ministerio de Agricultura, a través de Tragsa». Almendros y olivos son los que más sufrieron, «Se llevó árboles centenarios, tiró los ribarzos y la tierra de cultivo, que ahora se repone. El manto original acabó en el embalse de Buseo, donde lo previsible es que se produzca un dragado a medio plazo. La reposición de los campos es urgente para evitar su abandono, comenta el alcalde. Ahora, el municipio está inmerso en el reparto de las ayudas de la Fundación Amancio Ortega.

AHORA ANTES Estado de cómo quedó el puente y su restauración. LP

Entre las tareas de reconstrucción, ha habido cortes en la red de agua potable en cuatro lugares. «Se hizo un arreglo provisional y falta el definitivo». Chera toma el agua de un manantial y de un pozo. En cuanto a las obras, distingue la reposición de servicios de las mejoras.

La Generalitat continúa con el plan de recuperación con dos puentes, con una inversión de 2,9 millones. En el caso del citado que permite llegar a Siete Aguas, la longitud de ha tenido que adaptar a las dimensiones el causa por la dana.

