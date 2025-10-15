Caudete de las Fuentes, pendiente de reconstruir el río Madre

Paco Moreno Valencia Miércoles, 15 de octubre 2025, 08:36 Comenta Compartir

Dos vecinos de Caudete de las Fuentes fallecieron el 29 de octubre cuando volvían al pueblo desde Valencia. La dana les pilló en la A-3 y es, sin duda, lo peor que ocurrió en una jornada para olvidar. La alcaldesa Vanesa López indica que el daño llegó allí al desbordarse el río Madre, un afluente del Magro.

En Caudete de las Fuentes llovió todo el día, con lo que una zona inundable donde hay viviendas quedó muy afectada. Ahí, destaca la primera edil, se quieren hacer unos colectores para prevenir futuras inundaciones. Las casas afectadas se han podido reconstruir sin más incidentes.

Los tejados de algunos inmuebles municipales resultaron afectados. «Hubo goteras en la biblioteca, en más lugares», para destacar que los caminos quedaron en mal estado. «Fueron todos, pero los arreglaron pronto», señala la primera edil.

En los primeros meses, lo más urgente fue la limpieza del río, realizada con medio propios. La falta de empresas fue un problema y ahora se espera una subvención para seguir con arreglos.

«Los vecinos están muy preocupados cada vez que hay una alerta», indica acerca de la zona inundable. De momento se ha hecho un arreglo provisional, aunque la solución definitiva serán los nuevos colectores. Los afectados y el Ayuntamiento han llegado a comprar sacos de arena para formar barreras.

El colegio, el gimnasio, la bibliotecta municipal o el entorno del río, la Fuente Grande, están pendientes de reconstrucción. El paisaje ha cambiado mucho y la reparación en el cauce va algo lenta. La prioridad pasa por retirar los arrastres y consolidar los taludes con escollera, algo que ya se está haciendo. Uno de los accesos a una parte del pueblo, dividido en dos por el río Madre, se vio afectado por la dana, con lo que está pendiente la reconstrucción.

Ampliar Destrozos por la dana en Caudete de las Fuentes. LP