Bernabé insiste en que el Gobierno financia «nueve de cada diez euros» de la reconstrucción tras la dana La delegada del Gobierno visita las obras de un paso sobre el río Magro en Requena

P. M. VALENCIA Miércoles, 15 de octubre 2025, 13:18

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, junto al acalde de Requena, Mario Sánchez, ha visitado este miércoles la reconstrucción de la calzada y la rehabilitación estructural del puente sobre el río Magro en El Pontón (Requena) afectado por la dana. Estas actuaciones se enmarcan dentro de las obras llevadas a cabo por el Gobierno para la recuperación de la N-330 y N-332 dañadas en Utiel y Requena, así como Talayuelas y Landete en la provincia de Cuenca a las que se han destinado cerca de 12 millones de euros.

«Nueve de cada diez euros invertidos en la zona dana son del Gobierno de España que sigue liderando la reconstrucción», ha subrayado la delegada. En total, «supone ya una inversión directa de más de 7.000 millones de euros en la provincia de Valencia. Más del 8,5% del PIB de toda la provincia», ha añadido

Bernabé ha señalado que «no cabe duda de que es el Gobierno de España quien está hoy liderando la recuperación, casi un año después, de la tragedia que sufrimos los valencianos el 29 de octubre».

Las actuaciones que se están desarrollando en estas dos carreteras nacionales por parte del Ministerio de Transportes son: en la N-332 en el punto kilométrico 455 en El Pontón (Requena) y en la N-330 en los puntos kilométricos 192 y 194 en el término municipal de Utiel y en los puntos kilométricos 230 y 236 en Talayuelas y Landete, respectivamente.

En el caso concreto de la rehabilitación estructural del puente sobre el río Magro, se está ejecutando un puente de vigas prefabricadas de hormigón con una longitud de cerca de 26 metros por más de 10 metros de ancho. Además, se ha construido una protección con escollera de los taludes de aguas abajo.

El Gobierno ha destinado en total más de 76 millones de euros a la reconstrucción tras la dana de Requena, de los que 35 millones de euros son para sufragar el 100% de la reparación de las infraestructuras municipales.

Por lo que respecta al Ministerio de Transportes, la inversión en la zona dana alcanza los 400 millones de euros en recuperación de las infraestructuras viarias y ferroviarias tanto las que son de competencia estatal como las de competencias local o de la propia comunidad autónoma. «El Gobierno se prestó a ayudar y a colaborar y también a sufragar esos gastos para hacerlo todavía más rápido y más fácil. Por lo tanto, compromiso permanente y constante del Gobierno», ha indicado Bernabé.