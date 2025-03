El balneario de Chulilla no se rinde

«Si todo va como toca, en un año le damos vida». Hay dos manera de afrontar los reveses: lamentándose o levantándose y luchando. La ... Fundación Asunción Robles Torrecilla, que gestiona el balneario de Chulilla, lo tenía todo preparado para reabrir sus instalaciones dentro de un proceso paulatino. Pero la dana lo truncó todo.

Iris Castillo es la presidenta de esta Fundación y no quiere ni oír hablar de la palabra rendición a pesar de que la situación no es sencilla casi cinco meses después de la dana: la carretera de acceso continúa con desprendimientos que impiden la normal circulación, el aparcamiento sigue anegado de agua y con escombros y restos vegetales por el arrastre del rio. Pero, tras la pena, cuando el río invadió este privilegiado paraje, la opción no era otra que poner sobre la mesa un plan de reconstrucción dotado de recursos económicos para albergar los recursos sociales que estaban proyectados en él.

El Ayuntamiento y la Fundación comenzaron a trabajar y ya tienen los primeros avances. Así, tienen el compromiso de la Diputación de restablecer la carretera de acceso al balneario.

Además, el Ayuntamiento destinará íntegramente la ayuda directa de la Diputación del fondo incondicional para la recuperación de municipios afectados por la dana a la reconstrucción del balneario. El propio Consistorio ha comenzado con la adecuación del parking con fondos propios y ha solicitado la ayuda de Presidencia de la Generalitat Valenciana para municipios de menos de 50.000 habitantes para financiar actuaciones, que faciliten la mejora de la accesibilidad de edificios municipales, mediante la eliminación de barreras arquitectónicas.

El Ayuntamiento también ha solicitado la ayuda de Presidencia de la Generalitat destinada a promover la protección, el fomento y el desarrollo del patrimonio, la dinamización cultural, la adecuación, la renovación de bienes y espacios municipales.

Además, presentará un proyecto de actuación en la convocatoria del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para la recuperación de daños en infraestructuras municipales vinculadas a la declaración como «Zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil» a los municipios no incluidos en el Real - Decreto Ley 6/2024 de 5 de noviembre.

Además, la Fundación está negociando con la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda un programa de cooperación para la creación de puestos de trabajo en el municipio. Han recordado que prosiguen con las negociaciones del visado previo para la creación del centro de día para personas mayores que tan necesario es para la comarca y el municipio, «con el objetivo fundamental que ninguna persona mayor pueda envejecer sola y tenga los servicios necesarios para su atención global», ha recordado Castillo, quien ha añadido que llevan «más de dos años trabajando en el visado, y con el proyecto arquitectónico ya perfilado a la normativa actual esperando que nos den el visto bueno».

Asimismo, la Fundación ha reanudado las obras de adecuación de la piscina y la cafetería con el objetivo de que se pueda reabrir cuanto antes, como estaba previsto en noviembre de 2024.

Y es que el balneario se erige como todo un símbolo de resistencia. Tanto aguas arriba como aguas abajo, todos los municipios limítrofes fueron incluidos en el anexo de municipios afectados en el Real Decreto- Ley 6/2024 de 5 de noviembre. «A pesar de soportar la embestida del rio Turia con una crecida del mismo de más de tres metros en le interior del inmueble no ha sido suficiente para entrar en el listado, que abre la puerta una serie de fondos públicos por asignación directa para paliar los efectos sociales, económicos y estructurales de los municipios afectados», se lamenta la presidenta.

A pesar de sus peticiones, son conscientes que no obtendrán recursos de todas las administraciones. Por tanto, continuarán exigiendo que les reconozcan los derechos que les corresponden como afectados por la dana.